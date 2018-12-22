المغردون العرب يحتفون بـ #محمد_صلاح بعد تصدره لهدافي الدوري الانجليزي

نبدأ اليوم تقريرنا بتفاعل المغردين العرب مع فعاليات الدوري الانجليزي الجمعة والذي شهد مباراة ساخنة بين وولفز وليفربول على أرض الأول غربي انجلترا في مدينة ولفرهامتون.

ليفربول يتصدر الدوري وصلاح يتصدر هدافيه

مصدر الصورة Getty Images Image caption صلاح يحتفل بهدفه

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدفين نظيفين سجل أولهما المصري محمد صلاح، وسجل الثاني المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بعد تمريرة من صلاح.

مصدر الصورة Getty Images Image caption فان دايك يحتفل بهدفه

وتفاعل المغردون العرب مع المباراة التي بنتيجتها يستمر تصدر ليفربول لقائمة الدوري الانجليزي، وبها يتصدر أيضا محمد صلاح هدافي الدوري.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @omar_liver الليييفر في الصدااارة 1️⃣

فان دايك من كوكب اخر🚀

صلاح هدااف الدوري⚽️

١٨ مباراة ولا خسارة ✅

تتلقى فيهم ٧ اهداف فقط

٧ فوز على التوالي في الدوري

يا سلاااااااام 🥰 pic.twitter.com/IaC9W3SOSa — Omar A.Awad (@omar_liver) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

وظهر اسم ليفربول في أكثر من عشرة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، كما ظهر اسم صلاح في ثلاثين ألف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

كما تداول المغردون من مشجعي نادي ليفربول مع فيديو نشره الفريق عبر تويتر يظهر مقابلة مشجع مكفوف لصلاح وباقي أفراد الفريق في الأنفيلد، ملعب ليفربول، وذلك بعد ان انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشجع وهو يحتفل بهدف سجله صلاح أمام النادي الإيطالي نابولي في دوري أبطال أوروبا.

وتداول المغردون الفيديو أكثر من 24 ألف مرة منذ نشره الخميس.