#الحرية_لأخوات_العشرين: جماهير الزمالك المصري يطالبون بالعفو عن رفاقهم المعتقلين

  • 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018

هاشتاغ ينتشر في مصر أطلقه مشجعو نادي الزمالك يطالب بالإفراج عن معتقلي ما يعرف بأحداث ملعب الدفاع الجوي.

#الحرية_لأخوات_العشرين

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انتشر في مصر صباح السبت وسما حمل عنوان #الحرية_لأخوات_العشرين دشنه مشجعو نادي الزمالك المصري.

وطالب مستخدمو الهاشتاغ بالإفراج عن المعتقلين من رفاقهم في رابطة مشجعي الفريق الشهير الذين اعتقلو بعد أحداث شغب أودت بحياة عدد من مشجعي الفريق في ملعب الدفاع الجوي في عام 2015.

ويشير عنوان الهاشتاغ إلى عدد ضحايا أحداث ملعب الدفاع الجوي.

وورد على الهاشتاغ أكثر من أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

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