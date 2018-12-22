#الحرية_لأخوات_العشرين: جماهير الزمالك المصري يطالبون بالعفو عن رفاقهم المعتقلين
- 22 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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هاشتاغ ينتشر في مصر أطلقه مشجعو نادي الزمالك يطالب بالإفراج عن معتقلي ما يعرف بأحداث ملعب الدفاع الجوي.
#الحرية_لأخوات_العشرين
انتشر في مصر صباح السبت وسما حمل عنوان #الحرية_لأخوات_العشرين دشنه مشجعو نادي الزمالك المصري.
وطالب مستخدمو الهاشتاغ بالإفراج عن المعتقلين من رفاقهم في رابطة مشجعي الفريق الشهير الذين اعتقلو بعد أحداث شغب أودت بحياة عدد من مشجعي الفريق في ملعب الدفاع الجوي في عام 2015.
ويشير عنوان الهاشتاغ إلى عدد ضحايا أحداث ملعب الدفاع الجوي.
الحرية لمشجعين الكورة..الحرية لشباب مصر#الحريه_لاخوات_العشرين pic.twitter.com/7P9l12EZHS— Mahmuod (@Mahmuod74532382) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Mahmuod74532382
الصورة دي ياما شفناها في الاستاد وهي بتدعى للزمالك ب ( كل الناااس بتقول يا رب )— Mostapha (@Mostapha_20) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
دلوقتى اصحاب الصورة محتاجين دعواتكم#الحريه_لاخوات_العشرين pic.twitter.com/w7YT32yNzQ
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Mostapha_20
اخواتنا حياتهم بتمر و عمرهم بيضيع في السجون— Mi5a (@Mokhtar_Ebrahim) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
الحرية ليكم حق #الحريه_لاخوات_العشرين
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Mokhtar_Ebrahim
يُوافق اليوم ذكرى ميلاد شريف الفقي، طالب كلية الإعلام بجامعة الأزهر، اللي استشهد في مذبحة استاد الدفاع الجوي.— Ultras White Knights UWK (@White07Knights) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨
تنويه: حملة جماهير الزمالك للمطالبة بالإفراج الفوري عن كابوهات الجماهير ومظلومي الدفاع الجوي، مستمرة للأسبوع الثاني.#الحريه_لاخوات_العشرين#العفو_لكابوهات_الزمالك pic.twitter.com/zNLIzonzjJ
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @White07Knights
وورد على الهاشتاغ أكثر من أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.