هاشتاغ ينتشر في مصر أطلقه مشجعو نادي الزمالك يطالب بالإفراج عن معتقلي ما يعرف بأحداث ملعب الدفاع الجوي.

#الحرية_لأخوات_العشرين

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انتشر في مصر صباح السبت وسما حمل عنوان #الحرية_لأخوات_العشرين دشنه مشجعو نادي الزمالك المصري.

وطالب مستخدمو الهاشتاغ بالإفراج عن المعتقلين من رفاقهم في رابطة مشجعي الفريق الشهير الذين اعتقلو بعد أحداث شغب أودت بحياة عدد من مشجعي الفريق في ملعب الدفاع الجوي في عام 2015.

ويشير عنوان الهاشتاغ إلى عدد ضحايا أحداث ملعب الدفاع الجوي.

وورد على الهاشتاغ أكثر من أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.