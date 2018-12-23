مفاجآت من العيار الثقيل في الدوري الانجليزي

المغردون العرب يتابعون مباريات الدوري الانجليزي السبت والذي شهر خسارة كبيرة لمانشستر سيتي وتشيلسي، وفوز لأرسنال ومانشستر يونايتد.

"شكرا كريستال بالاس"

مصدر الصورة Getty Images Image caption اندروس تاونسند لاعب كريستال بالاس بعد تسجيله هدفه المتميز

نبدأ اليوم تقريرنا بتفاعل المغردين العرب مع مفاجآت نتائج مباريات الدوري الانجليزي أمس السبت.

ونبدأ بمفاجأة من العيار الثقيل في مدينة مانشستر الشمالية، إذ تلقى حامل لقب الدوري مانشستر سيتي هزيمة ثقيلة على أرضه من الفريق اللندني كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبتك النتيجة يتسع الفارق بين سيتي صاحب المركز الثاني وليفربول المتصدر إلى أربع نقاط.

ويحظى فريق ليفربول بشعبية كبيرة في وسط متابعي الدوري الانجليزي من العرب، خاصة بعد انضمام محمد صلاح لصفوف النادي.

وأشاد المغردون العرب بهدف كريستال بالاس الثاني الذي جاء بقدم أندروس تاونسند.

ورأى العديد من المغردين أنه افضل هدف لهذا الموسم.

تشيلسي يخسر على أرضه

مصدر الصورة Getty Images Image caption لاعبو ليستر بعد الفوز يتقدمهم جايمي فاردي محرز هدف المباراة الوحيد

كما ناقش رواد مواقع التواصل هزيمة تشيلسي غير المتوقعة أيضا على أرضه أمام ليستر سيتي.

وفاز ليستر سيتي بهدف نظيف.

وأشاد المغردون بدفاع ليستر الذي نجح في التصدي لهجمات تشيلسي.

فوز للأرسنال وأبومايانج يتصدر هدافي الدوري

مصدر الصورة Getty Images Image caption أوباميانغ بعد تسجيله الهدف الثاني له ولفريقه في المباراة

وفي أول مباريات السبت فاز أرسنال اللندني أمام بيرنلي.

وانتهت المباراة بثلاثة أهداف لهدف وحيد من بارنلي.

وأشاد المغردون بأداء مهاجم الأرسنال الغابوني أوباميانغ الذي سجل هدفين ليتصدر بتلك النتيجة هدافي الدوري الانجليزي بفارق هدف عن المصري محمد صلاح.