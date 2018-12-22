علق في بئر لـ 4 أيام... قصة شاب في الجزائر تثير غضبا عارما
تضامن جزائريون مع عياش الشاب الثلاثيني الذي علق داخل أنبوب تحت الأرض لأكثر من 4 أيام.
وبحسب صحف جزائرية، فقد سقط عياش منذ يوم الثلاثاء الماضي في بئر "ارتوازي" يصل عمقه إلى 100 متر وعرضه نحو 35 سم.
وبدأت الحادثة عندما كان عياش الفلاح البسيط يمشي في منطقة زراعية خالية لم يكن يعلم بوجود بئر قديمة فيها.
قبع عياش في البئر لأكثر من 24 ساعة قبل أن يتفطن لصراخه أحد الأطفال ويسارع لطلب أعوان الدفاع المدني.
ولم تكلل المحاولة الأولى لانتشال عياش بالحبال بالنجاح نظرا لخطورة العملية على حياته.
لكن العاملين في الدفاع المدني شرعوا في الحفر حول البئر وقطع الحاجز الحديدي حتى يصلوا إلى الجزء الذي علق فيه عياش.
يذكر أن عمليات الإنقاذ لا تزال متواصلة حتى كتابة هذه السطور.
#كلنا_عياش.." قصة شعب"
لاقت قصة عياش تعاطفا وتفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أطلق نشطاء حملة #كلنا_عياش للتعبير عن تضامنهم مع الشاب وأسرته.
ولم يقتصر هذا التضامن على العالم الإفتراضي، إذ يتوافد العشرات يوميا إلى مكان الحادثة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وتداول مغردون بكثافة صورة لوالد عياش الذي بدا غارقا في الحزن متخوفا على مصير ابنه.
وعبر مغردون عن سخطهم من تعامل الحكومة مع الحادثة، قائلين إن قصة عياش لخصت معاناة أبناء الشعب في الجزائر.
وعلقت مينوش قائلة:" #كلنا_عياش لو كان ابن أحد الولاة لتكاتفت كل الجهود لإنقاذه حتى لو اضطر بهم الأمر للاستعانة بدول أجنبية من أجل إنقاذ حياته لكن عندما يتعلق الأمر بأبناء الشعب لاحياة لمن تنادي ."
في حين كتبت المغردة بسمة: #كلنا_العياشي في دولتنا العظمى السلطات قادرة على حفر آلاف الأمتار بحثا عن البترول وغير قادرة على حفر 30 مترا بحثا عن ابن آدم."
من جهته قال والي مدينة المسيلة، إنه يتابع عملية الإنقاذ لحظة بلحظة مؤكدا أنه تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية من أجل عملية إنقاذ الشاب.