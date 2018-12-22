تضامن جزائريون مع عياش الشاب الثلاثيني الذي علق داخل أنبوب تحت الأرض لأكثر من 4 أيام.

مصدر الصورة Twitter

وبحسب صحف جزائرية، فقد سقط عياش منذ يوم الثلاثاء الماضي في بئر "ارتوازي" يصل عمقه إلى 100 متر وعرضه نحو 35 سم.

وبدأت الحادثة عندما كان عياش الفلاح البسيط يمشي في منطقة زراعية خالية لم يكن يعلم بوجود بئر قديمة فيها.

قبع عياش في البئر لأكثر من 24 ساعة قبل أن يتفطن لصراخه أحد الأطفال ويسارع لطلب أعوان الدفاع المدني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @cherif_mario عياش محجوبي من مواليد 1985 من ولاية المسيلة سقط مند 3 ايام في بئر ارتوازية بمنطقة خالية و بعد صراخ تم سماعه من طرف اطفال و الان الجهود لا تزال متواصلة لحد الساعة لاخراجه#كلنا_عياش pic.twitter.com/ARp5bgcfiv — Mariø 🇩🇿 (@cherif_mario) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @the_fennec_ ليس عياش وحده.. بل كلنا عالقون في بلد الثراء والرخاء.. لكل منا انبوب يأسِره.. هي صورة الشاب البسيط تعكس حالة الجزائر كمعمورة و رعية يشرف عليها جلّاديها.. الله يفك اسرك يا خويا.. فقط انت محتجز في الانفرادي ونحن في العامة😡#كلنا_عياش — الفنك الجزائري🇩🇿حفيد العربي بن مهيدي🇩🇿 (@the_fennec_) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

ولم تكلل المحاولة الأولى لانتشال عياش بالحبال بالنجاح نظرا لخطورة العملية على حياته.

لكن العاملين في الدفاع المدني شرعوا في الحفر حول البئر وقطع الحاجز الحديدي حتى يصلوا إلى الجزء الذي علق فيه عياش.

يذكر أن عمليات الإنقاذ لا تزال متواصلة حتى كتابة هذه السطور.

#كلنا_عياش.." قصة شعب"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elhajja_lina سبحان الله كي شفت هذي الصورة تذكرت ياريشان الي تقلبت عليه الجزائر وقنوات ال... اغنى دولة في أفريقيا تعجز عن حفر 30م منذ أربعة ايام😢😢😢 والله الصورة قسمتلي قلبي أعتذر منك يا ابي فنحن نعيش بمنطق أبناء الشعب يحميهم الشعب وأبناء الحكومة تحميهم الحكومة لك الله عياش #كلنا_عياش pic.twitter.com/aVRGUrpcxC — حروف مبعثرة 😏 (@elhajja_lina) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

لاقت قصة عياش تعاطفا وتفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، إذ أطلق نشطاء حملة #كلنا_عياش للتعبير عن تضامنهم مع الشاب وأسرته.

ولم يقتصر هذا التضامن على العالم الإفتراضي، إذ يتوافد العشرات يوميا إلى مكان الحادثة للمساعدة في عمليات الإنقاذ.

وتداول مغردون بكثافة صورة لوالد عياش الذي بدا غارقا في الحزن متخوفا على مصير ابنه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @7saadiya عذرا يا عياش فنحن في دولة تهتم بالتماثيل أكثر من اهتمامها بالانسان واذا اهتمت بالانسان تختار فقط ذوي النفايات الفكرية ...#كلنا_عياش — Sعdiya (@7saadiya) ٢١ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hamza22946476 دولة بحجم قارة لم تستطيع إنقاذ مواطنها يالا العار أين إمكانيات الدولة هنا نتأكد أن قيمة المواطن لا تساوي شيئا بنسبة

الله المستعان#كلنا_عياش — meliani (@Hamza22946476) ٢٢ ديسمبر ٢٠١٨

وعبر مغردون عن سخطهم من تعامل الحكومة مع الحادثة، قائلين إن قصة عياش لخصت معاناة أبناء الشعب في الجزائر.

وعلقت مينوش قائلة:" #كلنا_عياش لو كان ابن أحد الولاة لتكاتفت كل الجهود لإنقاذه حتى لو اضطر بهم الأمر للاستعانة بدول أجنبية من أجل إنقاذ حياته لكن عندما يتعلق الأمر بأبناء الشعب لاحياة لمن تنادي ."

في حين كتبت المغردة بسمة: #كلنا_العياشي في دولتنا العظمى السلطات قادرة على حفر آلاف الأمتار بحثا عن البترول وغير قادرة على حفر 30 مترا بحثا عن ابن آدم."

من جهته قال والي مدينة المسيلة، إنه يتابع عملية الإنقاذ لحظة بلحظة مؤكدا أنه تم تجنيد إمكانيات مادية وبشرية من أجل عملية إنقاذ الشاب.