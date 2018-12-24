سعوديون يغردون : #الشعب_التركي_يتظاهر_ضد_اردوغان

تفاعل عدد كبير من السعوديين والعرب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد خروج آلاف الأتراك إلى الشوارع في مظاهرات احتجاجًا على غلاء المعيشة.

#الشعب_التركي_يتظاهر_ضد_اردوغان

مصدر الصورة Getty Images Image caption مظاهرات تركيا

وأطلق رواد مواقع التواصل هاشتاغ #الشعب_التركي_يتظاهر_ضد_اردوغان الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة العربية السعودية وكان ضمن هذه القائمة في عدد من الدول كالبحرين والكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 16 ألف تغريدة في الـ24 ساعة الماضية عبر من خلالها المستخدمون عن تضامنهم ووقوفهم إلى جانب الشعب التركي في المطالبة بحقوقه، فكتب أحدهم قائلا "صباحكم أمّن واستقرار في السعودية العظمى صباحكم الرخاء والرفاه في الامارت الغالية صباحكم اجواء الشتاء الجميل في البحرين الكريمة صباحكم نار و بارود وغضب وعنف في اسطنبول وأنقرة و #الشعب_التركي_يتظاهر_ضد_اردوغان ... الحمدلله صباحنا بعطر البخور وصباحهم بعطر مسيل الدموع."

وكانت تركيا قد شهدت، في اليومين الماضيين، مظاهرات عارمة تطالب بالعدالة والحرية والخبز والعمل، احتجاجاً على تدني مستوى المعيشة والبطالة وتراجع العملة التركية، وتدني المستوى الاقتصادي للبلاد.

وفي المقابل رفض عدد كبير من العرب الهاشتاغ المتداول وأعلنوا وقوفهم إلى جانب تركيا وقيدتها وشعبها، فغرد أحدهم قائلا "أنا في تركيا حاليا لحضور مؤتمر، وأبشركم أن الأمن مستتب والسياحة منتعشة و إخوانا الخليجين في كل مكان وبالأخص السعوديين، ومحاولات المقاطعة و حملات الذباب الإلكتروني ليس لها أساس على أرض الواقع"