ماذا يفعل محمد صلاح في احتجاجات بيروت؟

خرج المئات من اللبنانيين إلى الشارع وسط العاصمة بيروت احتجاجاً على الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

#خربتوا_البلد

مصدر الصورة Getty Images Image caption بيروت تنتقض في وجه الفساد

ودعت جمعيات من المجتمع المدني وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة منددة بالوضعين الاقتصادي والسياسي في البلاد، في حين يعيش لبنان من دون حكومة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #خربتوا_البلد الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من أربع آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم من الساسة اللبنانيين الذين أوصلوا البلد إلى حافة الهاوية على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dr_walidmahmoud #خربتوا_البلد

أنتم أضعف من أن تقولوا الحقيقة؛

أنتم أضعف من أن تشكلوا حكومات؛

أنتم أضعف من أن تتسلموا سلطة؛

أنتم أضعف من أن تحققوا أماني شعب؛

أنتم أضعف من أن تؤتمنوا على وطن؛

أنتم تتكلمون.. وتكذبون.. وتجاهرون.. وتماطلون.. وتناورون.. وتخدعون.. كلّه من أجل مصالحكم الشخصية فقط! — Walid Mahmoud (@dr_walidmahmoud) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zeinabtermos2 سمعت مذيعة عمبتسأل شو لي نزلكم شي جاوب حزب او سوشيل ميديا بس انا بنت عمري 24 سنة ما قادرة اتسجل بالجامعة لأنوا مضطرة اشتغل وكل يوم بحط راسي عاللمخدة بخاف اهلي يصرلهم شي وما قادرة دخلهم عالمشفى لأنوا ما في ضمان نزلت لوصل صوتي بيكفي جوع و فساد و واسطات هلكنا ... #خربتوا_البلد pic.twitter.com/lCipVnU91Z — zeinab termos🇱🇧🇲🇦 (@zeinabtermos2) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨

وكالعادة لم يغب حس الفكاهة عن الشعب اللبناني، إذ قال بعضهم إن اللاعب المصري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح كان من بين المتظاهرين، وتداول مغردون صورة لشخص يشبه صلاح فيما حمل أحدهم لافتة تشيد بتواضعه.

وفي المقابل اعترض كثيرون على المظاهرة معتبرين أن التحركات في لبنان ضد الفساد لم و لن تنجح فقال أحدهم "عندما تتظاهرون وتتطلقون الشعارات المسيئة ضد رجل اعداء الخارج تعمل له الف حساب فهذه ليست مظاهرة للمطالبة بحقوق المواطن هذه اشعال فتيل الطائفية"