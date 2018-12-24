ماذا يفعل محمد صلاح في احتجاجات بيروت؟
- 24 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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خرج المئات من اللبنانيين إلى الشارع وسط العاصمة بيروت احتجاجاً على الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.
#خربتوا_البلد
ودعت جمعيات من المجتمع المدني وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة منددة بالوضعين الاقتصادي والسياسي في البلاد، في حين يعيش لبنان من دون حكومة منذ أكثر من سبعة أشهر.
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #خربتوا_البلد الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من أربع آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم من الساسة اللبنانيين الذين أوصلوا البلد إلى حافة الهاوية على حد قولهم.
#خربتوا_البلد— Walid Mahmoud (@dr_walidmahmoud) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨
أنتم أضعف من أن تقولوا الحقيقة؛
أنتم أضعف من أن تشكلوا حكومات؛
أنتم أضعف من أن تتسلموا سلطة؛
أنتم أضعف من أن تحققوا أماني شعب؛
أنتم أضعف من أن تؤتمنوا على وطن؛
أنتم تتكلمون.. وتكذبون.. وتجاهرون.. وتماطلون.. وتناورون.. وتخدعون.. كلّه من أجل مصالحكم الشخصية فقط!
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @dr_walidmahmoud
سمعت مذيعة عمبتسأل شو لي نزلكم شي جاوب حزب او سوشيل ميديا بس انا بنت عمري 24 سنة ما قادرة اتسجل بالجامعة لأنوا مضطرة اشتغل وكل يوم بحط راسي عاللمخدة بخاف اهلي يصرلهم شي وما قادرة دخلهم عالمشفى لأنوا ما في ضمان نزلت لوصل صوتي بيكفي جوع و فساد و واسطات هلكنا ... #خربتوا_البلد pic.twitter.com/lCipVnU91Z— zeinab termos🇱🇧🇲🇦 (@zeinabtermos2) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @zeinabtermos2
حذاري ان تضربوا الشعب المتظاهر للقمة العيش، زعماء و احزاب زعران، سياسيين يتقاسمون ويتشاجرون على المقاعدوالشعب جوعان #قوى_الامن_الداخلي @ALJADEEDNEWS #خربتوا_البلد— Nabil chamieh (@NabilChamieh) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @NabilChamieh
وكالعادة لم يغب حس الفكاهة عن الشعب اللبناني، إذ قال بعضهم إن اللاعب المصري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح كان من بين المتظاهرين، وتداول مغردون صورة لشخص يشبه صلاح فيما حمل أحدهم لافتة تشيد بتواضعه.
@MoSalah مفكر اذا حطيت كمامة مش لح نعرفك يا كابتن 😃؟!! مظاهرات بيروت اليوم بمشاركة النجم العربي محمد صلاح 😆 pic.twitter.com/ktKs7nKNnx— mazen khaled (@mazenalkhaled) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @mazenalkhaled
#محمد_صلاح يشارك في مظاهرات بيروت— hassan 🇱🇧 (@ridahass) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
الله عليك يا ابو مكة pic.twitter.com/Py9WgjCZGS
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ridahass
من #بيروت .. الله على أخلاقك يا فخر العرب 😎😂#محمد_صلاح @MoSalah pic.twitter.com/27OWop31p8— Ahmad El Hajj (@AhmadElHajj007) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmadElHajj007
من مظاهرات بيروت #محمد_صلاح @MoSalah pic.twitter.com/EVMr3TyiNw— Lamis (@_cerelak_) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @_cerelak_
وفي المقابل اعترض كثيرون على المظاهرة معتبرين أن التحركات في لبنان ضد الفساد لم و لن تنجح فقال أحدهم "عندما تتظاهرون وتتطلقون الشعارات المسيئة ضد رجل اعداء الخارج تعمل له الف حساب فهذه ليست مظاهرة للمطالبة بحقوق المواطن هذه اشعال فتيل الطائفية"
#خربتوا_البلد عندما تتظاهرون وتتطلقون الشعارات المسيئة ضد رجل اعداء الخارج تعمل له الف حساب— Wassim Issa🇱🇧 (@wassim37419284) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
فهذه ليست مظاهرة للمطالبة بحقوق المواطن
هذه اشعال فتيل الطائفية
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @wassim37419284
(أن توصف بالفسق وأنت فاضل— أنطونيلا † ⭐ (@tantouna_) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
خيرٌ من أن تُوصف بالفضل وأنت فاسق)
المضحك انه اللي خربوا البلد ونهبوا واكلوا حقوق الكل بشهادة الكل هني ذاتن نازلين ضد حالن..
#خربتوا_البلد انتوا أيها #المنافقون 🤦♀️
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @tantouna_
عنجد هيدا تحرك؟— joêlle maroun (@joellemaroun) ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨
للأسف...التحركات بلبنان ضد الفساد لم و لن تنجح#لبنان #خربتوا_البلد
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @joellemaroun