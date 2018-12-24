ماذا يفعل محمد صلاح في احتجاجات بيروت؟

  • 24 ديسمبر/ كانون الأول 2018

خرج المئات من اللبنانيين إلى الشارع وسط العاصمة بيروت احتجاجاً على الفساد في مؤسسات الدولة وسوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

#خربتوا_البلد

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Image caption بيروت تنتقض في وجه الفساد

ودعت جمعيات من المجتمع المدني وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة منددة بالوضعين الاقتصادي والسياسي في البلاد، في حين يعيش لبنان من دون حكومة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #خربتوا_البلد الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان حاصدا أكثر من أربع آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم من الساسة اللبنانيين الذين أوصلوا البلد إلى حافة الهاوية على حد قولهم.

وكالعادة لم يغب حس الفكاهة عن الشعب اللبناني، إذ قال بعضهم إن اللاعب المصري، نجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح كان من بين المتظاهرين، وتداول مغردون صورة لشخص يشبه صلاح فيما حمل أحدهم لافتة تشيد بتواضعه.

وفي المقابل اعترض كثيرون على المظاهرة معتبرين أن التحركات في لبنان ضد الفساد لم و لن تنجح فقال أحدهم "عندما تتظاهرون وتتطلقون الشعارات المسيئة ضد رجل اعداء الخارج تعمل له الف حساب فهذه ليست مظاهرة للمطالبة بحقوق المواطن هذه اشعال فتيل الطائفية"

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