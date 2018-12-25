أجواء احتفالية بعيد الميلاد تهيمن على مواقع التواصل

انشغل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والغربي بالحديث عن الاحتفالات بعيد الميلاد حول العالم اليوم.

#ميلاد_مجيد

مصدر الصورة Getty Images Image caption أجواء الميلاد تهيمن على مواقع التواصل

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغات عدة بالمناسبة نذكر منها #MerryChristmas #عيد_الميلاد_المجيد و #ميلاد_مجيد و #عيد_الميلاد و #كنيسة_المهد وغيرها من الهاشتاغات التي تحدثت عن اليوم الذي ولد فيه المسيح.

وتصدر عدد من هذه الهاشتاغات قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية كلبنان والأراضي الفلسطينية والأردن والعراق ومصر والكويت والبحرين وقطر وعمان والإمارات والمملكة العربية السعودية حاصدين أكثر من 900 ألف تغريدة من حول العالم.

وكان تركيز البعض على قداس منتصف الليل بكنيسة المهد في مدينة بيت لحم. ونشر عدد من المغردين صورا من داخل المدينة تظهر الاحتفالات والصلوات التي استمرت طوال الليلة الماضية.