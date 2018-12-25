حزن على مواقع التواصل بعد وفاة آية الله #هاشمى_شاهرودى
اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن وفاة آية الله هاشمي شاهرودي رجل الدين البارز في إيران و"الخليفة المحتمل" السابق للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.
#هاشمي_شاهرودي
وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والعراق والبحرين والسعودية وإيران هاشتاغ #هاشمی_شاهرودی الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في هذه الدول حاصدا أكثر من تسع آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن حزنهم لفقدان مرجع ديني بحجم السيد شاهرودي.
ونشر المستخدمون صورا لآية الله شاهرودي مع المرشد الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي.