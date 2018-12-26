لا تزال قصة المصور التونسي عبد الرزاق الزرقي الذي أقدم على حرق نفسه تطغى على حديث المدونين التونسيين.

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في مشهد مشابه لما حدث مع البوعزيزي، أضرم المصور التونسي يوم الإثنين، النار في جسده وسط ساحة الشهداء" بمحافظة القصرين.

واشتكى عبد الرزاق الزرقي مقطع مصور من البطالة وإهمال الدولة لمدينة القصرين، قبل أن يكسب قاروة البنزين على جسده ويضرم النار فيه.

وتوفي الزرقي الذي يعمل مصورا بقناة تلفزيونية خاصة، متأثرا بحروقه البليغة لتندلع بعدها اشتباكات بين قوات الأمن وعدد من شبان مدينة القصرين.

و أغلق المتظاهرون الغاضبون الطرقات داخل المدينة احتجاجا على وفاة الصحفي الشاب وغياب التنمية في المنطقة.

كما تداول نشطاء مقاطع فيديو من جنازة المصور الصحفي مرفقة بعبارات رثاء.

أما نقابة الصحفيين التونسيين فلوحت بتنظيم إضراب عام محملة الدولة مسؤولية "تفشي الفساد بالمؤسسات الإعلامية".

بوعزيزي آخر؟

وأعادت الواقعة الحديث حول مطالب الثورة التي نادت بالعدالة الاجتماعية.

وغرد أحدهم قائلا :"عبدالرزاق رزقي بوعزيزي جديد أراد بحرق جسده الطاهر أن يعيد للتوانسة نساءا و رجالا كرامتهم بعد فشل الثورة الأولي في تحقيق مطالبهم. عبد الرزاق لم يكن عاطلا كان مراسلا صحفيا أراد ان يكون الشغل لكل الشعب التونسي.

وكتب عبد الواحد يحياوي:" عبدالرزاق رزقي الصحفي الذي احرق نفسه...بمنطق الظروف والجغرافيا والتاريخ هو محمد البوعزيزي..التاريخ المأساوي للفقر والسياسة في تونس."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohameMoustaid في تونس التي تعرف أعلى نسبة من حرية الصحافة مقارنة مع باقي الدول العربية، لجأ صحفي إلى الانتحار احتجاجا على أوضاعه الإجتماعية السيئة. وهو ما تسبب في مظاهرات بمدينة القصرين. هل هو بوعزيزي جديد في بلد يعرف تحولا ديمقراطيا؟ حراكات "الربيع العربي" لم تنته بعد كما يتوهم البعض. — Moustaid Mohamed (@MohameMoustaid) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MannouHajlaoui عاينت على عين المكان إحساس الغضب والقهر والظلم في صفوف شباب #القصرين المحتج على سياسة الإقصاء والتهميش.. تحدثت إلى شقيق المرحوم #عبد_الرزاق_الزرقي المصور الصحفي الذي لا نعلم إلى الآن إن اضرم النار في جسده أو اضرموها.. ولكن الشعور واحد والمطالب نفسها شغل كرامة 😤😤😥 — منيرة حجلاوي (@MannouHajlaoui) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

وتساءل البعض عن تكرار حوادث حرق الشباب لأنفسهم على الملأ.

وعلق ناجي الزياري قائلا: " كلها قصص موت معلنة شاهدها الناس وشاهدها من بيده سلطة تغيير أحوال الناس..لكن لا أحد يهتم لا أحد ينتبه..لا أحد يتساءل لماذا أصبح الموت قصة معلنة في دولة مستباحة؟"

في المقابل، فتحت محكمة تونسية تحقيقا في وفاة الزرقي بتهمة القتل العمد.

وتحيي تونس منذ يوم 17 من الشهر الجاري ذكرى اندلاع الثورة، التي أطلقها بائع الخضار المتجول البوعزيزي في مدينة سيدي بوزيد احتجاجا على مصادرة الشرطة لعربته، وتنتهي لاحقا بهروب الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 يناير /كانون الثاني 2011.