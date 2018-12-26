على مدار أسبوع من عمر الاحتجاجات في السودان، تصدر هاشتاغ "#مدن_السودان_تنتفض" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في البلاد.

مصدر الصورة Twitter

وبعد مسيرة القصر الجمهوري، لجأ نشطاء إلى هاشتاغات باللغة الانجليزية مثل: "SudanUprising و Sudan_revolts" في محاولة لإيصال صوتهم للعالم.

وكان الأمن السوداني قد منع، أمس الثلاثاء، مجموعة من المحتجين من الوصول إلى القصر الرئاسي وتسليم مذكرة تطالب بتنحي الرئيس عمر حسن البشير.

وعبر المغردون عن تضامنهم مع المحتجين، ورفضهم لما وصفوه بـ"سياسات القمع والفساد".

ورأوا أن الحكومة "لا تزال تستفز الشارع بتقديم وعود كاذبة لامتصاص حالة غضب والاحتقان."

وعلق ود الفكي قائلا: "لازال البشير مصرا على خطاب العنجهية والتحدي، أين أنت من صدام ومن القذافي؟ هل امتلكت ربع ما امتلكه من عتاد وجيش؟ ألم تتعظ؟ إصرار البشير على استفزاز الشارع سيجر البلاد والعباد إلى مستنقع."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @McLad84 الهتاف الآن في #موكب_25ديسمبر بداء ب" البيخرب بندقو" يعني اللي بيسبب اي خراب سنضربه.

موكب في غاية السلمية

موكب في غاية الرقي والأخلاق

الشعب السوداني يشرح للعالم اليوم درس جديد في حب الأوطان.

رجال الأمن ،، أرجوكم لا تقتلوا اخوانكم

البشير ،، #إرحل #سننتصر — Dr Ahmed McLad د. أحمد مَقلَد (@McLad84) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

وتحت #موكب_25ديسمبر، غصت مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الفيديوهات والصور التي نقلت جانبا من المظاهرات يوم الثلاثاء وتعامل الأمن معها.

ورفع المتظاهرون شعارات من قبيل #إرحل و "ثورة ثورة حتى النصر" و#سننتصر ."

وبين التغريب والترهيب، تنوعت آراء المغردين العرب إزاء ما يحدث في السودان. فمنهم من رأى في تلك المظاهرات "استكمالا لثورات الربيع العربي" ومنهم من حذر من الانجرار وراء دعوات الخراب، على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ezoo_kh91 Dear Friends :-



My beloved country Sudan is going under very hard circumstances and massive protests are happening,death tolls increasing,the internet is being suppressed and some companies shut down their services

deliver our voice to your media

Help us#مدن_السودان_تنتفض pic.twitter.com/u4ZMXc54Dz — ẦℒᗰOǓIꙀ (@ezoo_kh91) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

ويبدو أن الأحداث الأخيرة، دفعت بالسودانيين إلى هجرة فيسبوك والتوجه إلى تويتر لنقل التطورات لحظة بلحظة.

ويتحدث نشطاء عن حجب الانترنت ولجوء بعضهم إلى استخدام تطبيقات بديلة لكسر الحظر، وفق قولهم.

في حين نفت شركة "زين" السودان، أكبر مُزودي الإنترنت، أن تكون حجبت الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية التظاهرات.