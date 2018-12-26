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فصلت جامعة الأنبار العراقية ثلاثة طلاب رفعوا صورة الرئيس السابق صدام حسين خلال حفل بمناسبة ذكرى تأسيس الجامعة.

وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر طلبة وهم يحملون صورا لصدام ويرددون شعارات وأغاني حماسية تتغنى بحزب البعث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waad_alhafiz رفعت مجموعة من طلاب جامعة الأنبار اليوم، صورة مرسومة لصدام

إن الحرب التي تنتظرنا اعنف من سابقاتها ، انها حرب فكرية مجبرون على خوضها اذا ما اردنا ان نتجاوز كل هذه المواضيع.... هذه الاجيال يجب ان تعي وتعرف تاريخا الحديث قبل القديم بعدها فقط ستقف الى جانب الحق ... pic.twitter.com/ObjGiuyWhu — waad alhafiz - وعد الحافظ🇮🇶 (@waad_alhafiz) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

وأوضح رئيس جامعة الأنبار في بيان نشره الثلاثاء على موقع فيسبوك :" بعد إجراء تحقيق قررت الجامعة اتخاذ الإجراءات القانونية بفصل ثلاثة طلبة بشكل نهائي ومعاقبة آخرين بفصلهم لعام دراسي واحد لرفع صورة صدام حسين داخل الحرم الجامعي".

و وصفت الجامعة رفع صور صدام حسين بأنه ترويج لـ "فكر إجرامي كان سببا في خراب البلد وجره إلى أتون الحروب."

وتباينت آراء رواد مواقع التواصل تجاه قرار الجامعة بين التأييد والمعارضة.

ونعت مغردون الطلبة المفصولين بـ "المندسين والمجرمين".

وطالبوا البرلمان بسن قانون يجرم تمجيد البعث مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين في جامعة الأنبار حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد.

على النقيض، استنكر آخرون قرار فصل الطلاب وطالبوا بمعاقبة كل من يرفع صور الخميني في العراق.

وعلق أحدهم:" رفعت صورة المجرم الطاغية صدام في جامعة الأنبار ... تمجدون مجرما قتل مليون مواطن عراقي في مقابر جماعية في جنوب العراق.صدام مجرم دمر العراق بالحروب و المصائب."

وغرد آخر:" ديمقراطية العراق الجديد الزائفة تتجسد في قيام رئيس جامعة الأنبار السُني في محافظةغرب العراق في مدينة سُنية بفصل ثلاثة طلاب وتدمير مستقبلهم لا لشيء إلا لأنهم رفعوا صورة الرئيس الراحل صدام حسين. ولو أنهم رفعوا صورة خميني وخامنئي لما حل بهم ما حل عجبي !!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alialjabiri جامعة الانبار قررت فصل ٣ طلاب قاموا برفع صورة صدام حسين؟!

طيب .. ماذا عن الذين يرفعون صور خميني وخامنئي في شوارع #العراق ؟! لماذا تكيلون بمكيالين لتفضحون عمالتكم وانبطاحكم للايراني الذي قتل مئات الآلاف من شبابنا؟ — د. علي الجابري (@alialjabiri) ٢٥ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DinZeen اين قانون تجريم البعث ؟

اين المسائلة والعدالة ؟

اين انتم يا حكومتنا ؟



جامعة الأنبار ترفع صورة المجرم صدام بن صبحه في احتفال لها يوم أمس !!



يجب التحرك الفوري لمحاسبة رئيس الجامعة وفصل الطلاب المروجين لمجرم سفاك قاتل الأبرياء صدام بن صبحه وتقديمهم الى العدالة .#تويتر_العراق pic.twitter.com/bXZMDISq7A — 🇮🇶️️️🇸🇪️AL-TALQANI (@DinZeen) ٢٤ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iraqitweet طلبة #جامعة_الانبار ينظمون وقفة احتجاجية داخل الجامعة للتعبير عن رفضهم للفعل الاجرامي الذي قام بهِ بعض الطلاب والمندسين من تمجيد و رفع صور المجرم السفاح#صدام_حسين

تحية لمن يقف مع اشقائهِ و مع الوطن لا مع الطواغيت

المجد للشباب العراقي الباحث عن المستقبل و المُدرك لكوارث الماضي . pic.twitter.com/hbAp56cWBb — المُغرد العراقي 🇮🇶 (@iraqitweet) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨