بسبب رفع صور صدام حسين.. فصل طلاب من جامعتهم في العراق
فصلت جامعة الأنبار العراقية ثلاثة طلاب رفعوا صورة الرئيس السابق صدام حسين خلال حفل بمناسبة ذكرى تأسيس الجامعة.
وتناقل نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات تظهر طلبة وهم يحملون صورا لصدام ويرددون شعارات وأغاني حماسية تتغنى بحزب البعث.
وأوضح رئيس جامعة الأنبار في بيان نشره الثلاثاء على موقع فيسبوك :" بعد إجراء تحقيق قررت الجامعة اتخاذ الإجراءات القانونية بفصل ثلاثة طلبة بشكل نهائي ومعاقبة آخرين بفصلهم لعام دراسي واحد لرفع صورة صدام حسين داخل الحرم الجامعي".
و وصفت الجامعة رفع صور صدام حسين بأنه ترويج لـ "فكر إجرامي كان سببا في خراب البلد وجره إلى أتون الحروب."
وتباينت آراء رواد مواقع التواصل تجاه قرار الجامعة بين التأييد والمعارضة.
ونعت مغردون الطلبة المفصولين بـ "المندسين والمجرمين".
وطالبوا البرلمان بسن قانون يجرم تمجيد البعث مشددين على ضرورة محاسبة المسؤولين في جامعة الأنبار حتى لا تتكرر مثل هذه المشاهد.
على النقيض، استنكر آخرون قرار فصل الطلاب وطالبوا بمعاقبة كل من يرفع صور الخميني في العراق.
وعلق أحدهم:" رفعت صورة المجرم الطاغية صدام في جامعة الأنبار ... تمجدون مجرما قتل مليون مواطن عراقي في مقابر جماعية في جنوب العراق.صدام مجرم دمر العراق بالحروب و المصائب."
وغرد آخر:" ديمقراطية العراق الجديد الزائفة تتجسد في قيام رئيس جامعة الأنبار السُني في محافظةغرب العراق في مدينة سُنية بفصل ثلاثة طلاب وتدمير مستقبلهم لا لشيء إلا لأنهم رفعوا صورة الرئيس الراحل صدام حسين. ولو أنهم رفعوا صورة خميني وخامنئي لما حل بهم ما حل عجبي !!"