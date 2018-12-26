لماذا يناشد مغردون النجم المصري محمد صلاح مغادرة نادي ليفربول ؟
يناشد مغردون عرب النجم المصري محمد صلاح مغادرة نادي ليفربول الانجليزي.
يأتي هذا بعد تداول تقارير صحفية تفيد بأن ليفربول يسعى إلى ضم الاعب الإسرائيلي مؤنس دبور إلى صفوفه.
ويعتبر دبور من أبرز مهاجمي المنتخب الإسرائيلي ولكنه فلسطيني ولد بمدينة الناصرة وينتمي لعرب 48.
واحتدم الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين من يدعو صلاح إلى مغادرة ليفربول وآخر يرفض إقحامه في "حرب سياسية".
ويرى مغردون أن تعاقد دبور مع ليفربول سيحرج صلاح ويضعه في مأزق مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي يرفض خلط السياسة بالرياضة.
في حين حذر آخرون من الضغط على صلاح بسبب اللاعب الإسرائيلي لأنه "سيهدد مسيرته الكروية".
ولم تكن صفحة إسرائيل "تتكلم بالعربية" بمنأى عن الجدل.
فكتبت تغريدة: "نتأسف لمشاهدة وسماع بأن هناك أشخاصا يشجعون محمد صلاح على الرحيل من ليفربول".
وسبق أن أثار صلاح الجدل لرفضه مصافحة لاعبي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي في دوري أبطال أوروبا عام 2013 عندما كان يلعب في صفوف نادي بازل السويسري.
وتجنب صلاح في مباراة الذهاب مصافحة لاعبي الفريق متحججا بربطة حذائه. وعلل صلاح موقفه آنذاك بأنه تعرض لضغوطات عديدة قبل المباراة مؤكدا أنه لا يهتم بالسياسة.