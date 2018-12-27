حصاد #الدوري_الانجليزي: هل يكمل ليفربول صدارته ويفوز بالدوري؟
تفاعل مغردون عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز أمس الاربعاء.
ليفربول في الصدارة
وتفاعل المغردون مع فوز ليفربول على نيوكاسل على أرض الأول بأربعة أهداف نظيفة، جاء أولها من المدافع الكرواتي ديجان لوفرين، ثم ركلة جزاء سجلها محمد صلاح، ثم السويسري شاكيري الذي انضم لليفربول هذا الموسم من ستوك سيتي.
واختتم التهديف لليفربول البرازيلي فابينو.
وظهر اسم ليفربول في أكثر من 22 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وناقش المغردون فرص ليفربول في الحصول على لقب الدوري لأول مرة منذ عام 1990.
خسارة سيتي
واهتم أيضا المغردون بالنتائج الاخرى في الدوري الانجليزي إذ خسر حاملو اللقب مانشستر سيتي على أرض ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.
وتعتبر هذا الخسارة الثانية لسيتي على التوالي.
توتنهام يتفوق مجددا
وفاز توتنهام بخمسة أهداف نظيفة أمام بورنموث ليحتل المركز الثاني في قائمة الدوري خلف ليفربول.
وبهذه النتيجة يكون توتنهام قد سجل 11 هدفا في مبارتين.