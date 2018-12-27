حصاد #الدوري_الانجليزي: هل يكمل ليفربول صدارته ويفوز بالدوري؟

  • 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018

تفاعل مغردون عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز أمس الاربعاء.

ليفربول في الصدارة

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Image caption يورغان كلوب المدرب الفني لليفربول

وتفاعل المغردون مع فوز ليفربول على نيوكاسل على أرض الأول بأربعة أهداف نظيفة، جاء أولها من المدافع الكرواتي ديجان لوفرين، ثم ركلة جزاء سجلها محمد صلاح، ثم السويسري شاكيري الذي انضم لليفربول هذا الموسم من ستوك سيتي.

واختتم التهديف لليفربول البرازيلي فابينو.

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Image caption صلاح ولوفرين ووسطهما فابينو

وظهر اسم ليفربول في أكثر من 22 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وناقش المغردون فرص ليفربول في الحصول على لقب الدوري لأول مرة منذ عام 1990.

خسارة سيتي

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Image caption المدرب الفني لمانشستر سيتي بيب غارديولا

واهتم أيضا المغردون بالنتائج الاخرى في الدوري الانجليزي إذ خسر حاملو اللقب مانشستر سيتي على أرض ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر هذا الخسارة الثانية لسيتي على التوالي.

توتنهام يتفوق مجددا

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Image caption سون وكاين يحتفلان بالفوز

وفاز توتنهام بخمسة أهداف نظيفة أمام بورنموث ليحتل المركز الثاني في قائمة الدوري خلف ليفربول.

وبهذه النتيجة يكون توتنهام قد سجل 11 هدفا في مبارتين.

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