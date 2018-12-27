حصاد #الدوري_الانجليزي: هل يكمل ليفربول صدارته ويفوز بالدوري؟

تفاعل مغردون عرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز أمس الاربعاء.

ليفربول في الصدارة

مصدر الصورة Getty Images Image caption يورغان كلوب المدرب الفني لليفربول

وتفاعل المغردون مع فوز ليفربول على نيوكاسل على أرض الأول بأربعة أهداف نظيفة، جاء أولها من المدافع الكرواتي ديجان لوفرين، ثم ركلة جزاء سجلها محمد صلاح، ثم السويسري شاكيري الذي انضم لليفربول هذا الموسم من ستوك سيتي.

واختتم التهديف لليفربول البرازيلي فابينو.

مصدر الصورة Getty Images Image caption صلاح ولوفرين ووسطهما فابينو

وظهر اسم ليفربول في أكثر من 22 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وناقش المغردون فرص ليفربول في الحصول على لقب الدوري لأول مرة منذ عام 1990.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohd_pen قبل الموسم قلت ان ليفربول المنافس الوحيد للسيتي على لقب البريميرليغ



وبعد نهاية الدور الاول ليفربول اصبح المرشح الاول للقب — الملك R9 🇦🇪🇸🇦 (@mohd_pen) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MOU_st6 خلونا واقعيين وبعيداً عن الكذب

الشخص الوحيد الي يقدر يوقف ليفربول ويحرمهم الدوري هو بيب غوارديولا

طبعا يشتري منهم صلاح وفان دايك اما يهزمهم بتكتيكاته الله يستر عليه — أبو صطيف (@MOU_st6) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hadieesta ليفربول يجيب الدوري ، اليوفي يجيب الأبطال ، ارسنال يجيب اليوروبا ليغ وتنحسبله لقب قاري ..

بعدها نيزك يضرب الارض وتجي نهاية العالم — HaDi (@Hadieesta) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

خسارة سيتي

مصدر الصورة Getty Images Image caption المدرب الفني لمانشستر سيتي بيب غارديولا

واهتم أيضا المغردون بالنتائج الاخرى في الدوري الانجليزي إذ خسر حاملو اللقب مانشستر سيتي على أرض ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وتعتبر هذا الخسارة الثانية لسيتي على التوالي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Nsoo7y ليستر كسبان سيتي..

ويونايتد ٨ أهداف في ماتشين ..

ليفربول ٤-٠ ...



هوا في ايه بالظبط؟؟؟ — عمرو نصوحي ❤️🐺💛 🥳 (@Nsoo7y) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

توتنهام يتفوق مجددا

مصدر الصورة Getty Images Image caption سون وكاين يحتفلان بالفوز

وفاز توتنهام بخمسة أهداف نظيفة أمام بورنموث ليحتل المركز الثاني في قائمة الدوري خلف ليفربول.

وبهذه النتيجة يكون توتنهام قد سجل 11 هدفا في مبارتين.