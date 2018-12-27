زيارة #ترامب : هل كان العراق على علم بزيارته؟
- 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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تفاعل المغردون العرب مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق والتي لم يعلن عنها سابقا.
#ترامب في العراق
وألقى الرئيس الأمريكي خطابا أمام جنوده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.
وظهرت كلمتا العراق وترامب في أكثر من ثمانية آلاف تغريدة منذ بدء انتشار الأخبار عن وصوله.
وتباينت ردود الفعل على زيارة الرئيس الأمريكي للعراق بهذه الطريقة، وسخر عدد من المغردين من الحكومة العراقية التي قالوا إنها لم تكن على علم بزيارة ترامب.
ترامب يزور العراق دون إذن قيادته، وكأنه بلد محتل. هذا ثمن الحماية. يوم الاحتفال بـ"الانتصار على داعش" كان بفضل غطاء الطيران الأمريكي. يبقى أن إيران هي الأقوى في العراق لأن رجالها يديرون المشهد على الأرض، وليسوا في قواعد عسكرية محصّنة. في هذه الزفة لا يحصد العراقيون غير المعاناة.— ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @YZaatreh
ترامب قضى أعياد الميلاد مع الجيش الأمريكي في #العراق المتواجدة في المناطق السنية بدون علم اي جهاز عراقي من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء وحتى المخابرات الكل كان في حالة نوم مصحوبة بشخير .— سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
ويأتي بعدها مليشيوي شارب ديزل محسن من الصبح يقولك سنمحي امريكا من الوجود . pic.twitter.com/oQuIM0vqfh
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @SufianSamarrai
بينما طالب آخرون بطرد القوات الأمريكية من العراق بعد زيارة ترامب المفاجئة.
#ترامب#ترامب— الاعلامي محمد القيسي 🇮🇶 (@mhmadj7945) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
ايها الاحمق لن تمر زيارتك الوقحة تلك من دون عقاب
ستدفع انت وقواتك ثمن اهانتك لدولة العراق والشعب العراقي pic.twitter.com/WXmYqL4Z8L
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @mhmadj7945
المتحدث الرسمي لحركة النجباءالسيد هاشم الموسوي :— حركة النجباء مكتب ميسان (@NujabaMaysan) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨
على الاحمق ترامب ان يعي ان سيادة العراق جائت بالدماء ولاتبنى القواعد في بلد. المقاومة والشهداء ،
اصبح واجب على الحكومة الان طرد القوات الامريكية بعتبارها مساس بسيادة البلاد . pic.twitter.com/rMM3ZnMCIe
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @NujabaMaysan