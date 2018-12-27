زيارة #ترامب : هل كان العراق على علم بزيارته؟

  • 27 ديسمبر/ كانون الأول 2018

تفاعل المغردون العرب مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق والتي لم يعلن عنها سابقا.

#ترامب في العراق

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Image caption ترامب في العراق

وألقى الرئيس الأمريكي خطابا أمام جنوده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وظهرت كلمتا العراق وترامب في أكثر من ثمانية آلاف تغريدة منذ بدء انتشار الأخبار عن وصوله.

وتباينت ردود الفعل على زيارة الرئيس الأمريكي للعراق بهذه الطريقة، وسخر عدد من المغردين من الحكومة العراقية التي قالوا إنها لم تكن على علم بزيارة ترامب.

بينما طالب آخرون بطرد القوات الأمريكية من العراق بعد زيارة ترامب المفاجئة.

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