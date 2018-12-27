زيارة #ترامب : هل كان العراق على علم بزيارته؟

تفاعل المغردون العرب مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق والتي لم يعلن عنها سابقا.

#ترامب في العراق

مصدر الصورة Getty Images Image caption ترامب في العراق

وألقى الرئيس الأمريكي خطابا أمام جنوده في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار.

وظهرت كلمتا العراق وترامب في أكثر من ثمانية آلاف تغريدة منذ بدء انتشار الأخبار عن وصوله.

وتباينت ردود الفعل على زيارة الرئيس الأمريكي للعراق بهذه الطريقة، وسخر عدد من المغردين من الحكومة العراقية التي قالوا إنها لم تكن على علم بزيارة ترامب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YZaatreh ترامب يزور العراق دون إذن قيادته، وكأنه بلد محتل. هذا ثمن الحماية. يوم الاحتفال بـ"الانتصار على داعش" كان بفضل غطاء الطيران الأمريكي. يبقى أن إيران هي الأقوى في العراق لأن رجالها يديرون المشهد على الأرض، وليسوا في قواعد عسكرية محصّنة. في هذه الزفة لا يحصد العراقيون غير المعاناة. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SufianSamarrai ترامب قضى أعياد الميلاد مع الجيش الأمريكي في #العراق المتواجدة في المناطق السنية بدون علم اي جهاز عراقي من رئيس الجمهورية الى رئيس الوزراء وحتى المخابرات الكل كان في حالة نوم مصحوبة بشخير .

ويأتي بعدها مليشيوي شارب ديزل محسن من الصبح يقولك سنمحي امريكا من الوجود . pic.twitter.com/oQuIM0vqfh — سفيان السامرائي (@SufianSamarrai) ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨

بينما طالب آخرون بطرد القوات الأمريكية من العراق بعد زيارة ترامب المفاجئة.