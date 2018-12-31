مدن_السودان_تنتفض: مسيرات تتجه للقصر الرئاسي للمطالبة بتنحي البشير

انتشار هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض وتجدد المطالبات برحيل الرئيس السوداني عمر البشير.

#مدن_السودان_تنتفض

مصدر الصورة Reuters Image caption لقطات من مظاهرات خرجت في الـ25 من ديسمبر

يخرج المتظاهرون اليوم في احتجاجات متجددة في عدد من المدن السودانية منها العاصمة الخرطوم في مظاهرات دعت إليها هيئة تجمع الاتحادات المهنية المستقلة.

وينوي المتظاهرون التوجه إلى القصر الرئاسي للمطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.

وقد استخدم رواد مواقع التواصل في السودان هاشتاغ #مدن_السودان_تنتفض الذي ورد عليه أكثر من سبعة آلاف تغريدة على مدار أربع والعشرين ساعة الماضية.

بينما ورد على الهاشتاغ الذي يستخدمه السودانيون منذ فترة سبعين ألف تغريدة على مدار الأيام السبعة الماضية.

واستخدم المغردون الهاشتاغ لنشر تطورات الاحتجاجات.

وتداول رواد مواقع التواصل السودانيين لقطات من مسيرات احتجاجية محدودة خرجت في عدد من الدول الأجنبية نظمها سودانيون تضامنا مع رفاقهم في السودان.