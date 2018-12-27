اوامر_ملكية وتركي آل الشيخ يتصدران تويتر في السعودية

تصدر هاشتاع #اوامر_ملكيه قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا على تويتر، بمجرد إعلان الديوان الملكي بالسعودية إعادة تشكيل مجلس الوزراء.

مصدر الصورة Anadolu Agency

وتباينت قراءات وتحليلات المغردين العرب للقرارات الجديدة، وانقسموا بين متحفظ ومرحب بها.

وأشاد مغردون سعوديون بالقرارات الأخيرة واعتبروها مقدمة لبناء "مملكة سعودية جديدة".

ورأى مغردون آخرون في القرارات الجديدة "استبعادا لمحمد بن سلمان والمقربين منه بعد قضية خاشقجي".

إلا أن آخرين قالوا إن هذه القرارات "أحكمت قبضة ولي العهد على السلطة بتعيين حلفاء جدد وشبان".

الجبير وآل الشيخ

وحاز إعفاء عادل الجبير وتركي آل الشيخ من منصبيهما على نصيب الأسد من تعليقات المغردين.

وأصدر الملك سلمان قرارا بإقالة عادل الجبير من منصب وزير الخارجية، وتعيينه في منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وعين تركي آل الشيخ رئيسا لهيئة الترفيه بدلا من هيئة الرياضة.

وفي الوقت الذي وصف فيه مغردون منصب الجبير الجديد بـ"منصب الظل" ، رأى فيه آخرون ترقية وتكريما لجهوده خلال السنوات الماضية.

في حين قرأ آخرون في إعفاء الجبير من منصبه مقدمة لإعادة العلاقات مع سوريا.

وغرد آخر " إعفاء #عادل_الجبير.... وضع جديد تجاه سوريا الآن يحتاج تغيير الوجوه."

أما د. عائشة القرشي فكتبت: "محزن خروج عادل الجبير لكنه في الحقيقة لم يكن فاعلا بما يكفي في بعض القضايا المهمة التي تهم السعودية.. وربما قضية خاشقجي كانت القاصمة."

#اعفاء_تركي_ال_الشيخ

واحتل #اعفاء_تركي_ال_الشيخ و #شكرا_تركي_ال_شيخ مركزين متقدمين في قائمة الترند في السعودية.

ولم يخف بعض المغردين فرحتهم لإعفاء آل الشيخ واعتبروا أن القرار تأخر كثيرا.

في المقابل، أثنى آخرون على "إنجازاته في عالم الرياضة السعودية".