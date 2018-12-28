هل دخل الجيش السوري #منبج؟
أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية دخول وحدات من الجيش إلى منطقة منبج في ريف حلب الشمالي ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.
#منبج
وتأتي هذه الخطوة بعدما دعت وحدات حماية الشعب الكردية الجيش السوري إلى استعادة السيطرة على مدينة منبج في الريف الشرقي لحلب لحمايتها من أي هجوم تركي محتمل.
واجتاح الخبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية، منها السعودية ولبنان والأردن ومصر والعراق واليمن والإمارات العربية المتحدة.
كما ظهر هاشتاغ #منبج وكلمة منبج في أكثر من ألفي تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن فرحهم لدخول وحدات من الجيش السوري إلى منبج، ناشرين صور وفيديوهات توثق "عملية الدخول"، إذ غردت إحداهم قائلة: " فقد الأكراد أوراقهم في سوريا فالخروج الاميركي تركهم من دون حاضنة لتحقيق حلمهم بكيان مستقل، واليوم سلموا منبج إلى الجيش السوري خوفاً من دخول تركيا! تجربة عفرين ما زالت حاضرة. ما حصل اليوم هام ويشكل مقدمة لعودة الأكراد الى حضن الدولة السورية"
وفي المقابل، اعتبر البعض أن كل ما يشاع عن دخول قوات النظام إلى منبج أو انتشارها على حدود منبج أو على خطوط التماس مع الجيش الوطني الحر غير صحيحة، فغرد احدهم قائلا: " كل ما أشيع عن دخول قوات النظام إلى منبج أو انتشارها على حدود منبج أو على خطوط التماس مع الجيش الوطني الحر غير صحيحة، لا تزال القوات الأمريكية موجودة في مركز منبج وفي المناطق الأخرى من منبج"