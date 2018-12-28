أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية دخول وحدات من الجيش إلى منطقة منبج في ريف حلب الشمالي ورفع علم الجمهورية العربية السورية فيها.

#منبج

مصدر الصورة Twitter @HoseinMortada Image caption هل دخل الجيش السوري منبج؟

وتأتي هذه الخطوة بعدما دعت وحدات حماية الشعب الكردية الجيش السوري إلى استعادة السيطرة على مدينة منبج في الريف الشرقي لحلب لحمايتها من أي هجوم تركي محتمل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KSA24 قوات سوريا الديمقراطية : ندعو حكومة النظام السوري إلى تأكيد سيطرتها على المناطق التي ننسحب منها خاصة منبج لحمايتها من الهجمات التركية pic.twitter.com/yFdt1HnAGS — موجز الأخبار 🇸🇦 (@KSA24) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Muthieb حركة ذكية من الاكراد ، بعد انسحاب الامريكان وتهديد الاتراك لدخول الشمال السوري والسيطرة عليه ، انسحب الاكراد من منبج وطلبوا من النظام السوري التدخل ورفع العلم السوري. ! https://t.co/xlX8AAwmu9 — مثيب المطرفي | Muthieb (@Muthieb) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

واجتاح الخبر مواقع التواصل الاجتماعي في عدة دول عربية، منها السعودية ولبنان والأردن ومصر والعراق واليمن والإمارات العربية المتحدة.

كما ظهر هاشتاغ #منبج وكلمة منبج في أكثر من ألفي تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن فرحهم لدخول وحدات من الجيش السوري إلى منبج، ناشرين صور وفيديوهات توثق "عملية الدخول"، إذ غردت إحداهم قائلة: " فقد الأكراد أوراقهم في سوريا فالخروج الاميركي تركهم من دون حاضنة لتحقيق حلمهم بكيان مستقل، واليوم سلموا منبج إلى الجيش السوري خوفاً من دخول تركيا! تجربة عفرين ما زالت حاضرة. ما حصل اليوم هام ويشكل مقدمة لعودة الأكراد الى حضن الدولة السورية"

وفي المقابل، اعتبر البعض أن كل ما يشاع عن دخول قوات النظام إلى منبج أو انتشارها على حدود منبج أو على خطوط التماس مع الجيش الوطني الحر غير صحيحة، فغرد احدهم قائلا: " كل ما أشيع عن دخول قوات النظام إلى منبج أو انتشارها على حدود منبج أو على خطوط التماس مع الجيش الوطني الحر غير صحيحة، لا تزال القوات الأمريكية موجودة في مركز منبج وفي المناطق الأخرى من منبج"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sabri_ali_oglu كل ما أشيع عن دخول قوات النظام إلى منبج أو انتشارها على حدود منبج أو على خطوط التماس مع الجيش الوطني الحر غير صحيحه

لاتزال ألقوات الأمريكيه موجود في مركز منبج وفي المناطق الأخرى من منبج — sabri ali oğlu (@Sabri_ali_oglu) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MIG29_ لم يدخل الجيش السوري وسط منبج كما تنشر العديد من الصفحات السورية ، القوات تتحضر للانتشار غرب المدينة بين خطوط التماس مع درع الفرات ..



التحالف لايزال داخل منبج .. — Yusha Yuseef (@MIG29_) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨