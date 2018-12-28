عودة #الإمارات و #البحرين إلى دمشق

بعد إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السورية دمشق، أعلنت البحرين اليوم "استمرار" العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة.

#الإمارات / #البحرين

مصدر الصورة Twitter @JALHARBISKY Image caption إعلان الإمارات بدء العمل في سفارتها في العاصمة السورية دمشق

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بين مؤيد ومعارض لقرار الدولتين.

وأكد الفريق المؤيد لهذه الخطوة أن إعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في سوريا خطوة مهمة لتمهيد الطريق أمام عودة دمشق لحاضرتها العربية، وتخفيف الأضرار التي لحقت بالشعب السوري جراء التدخلات الإيرانية والتركية طيلة السنوات الماضية على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي، وتسعى الامارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور وأن تكون الخيارات العربية حاضرة و أن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

وفي المقابل، اعتبر آخرون أن إعادة العلاقات بين دمشق والمنامة وأبو ظبي ما هي إلا تكريس لانتصار سوريا وحلفائها على كل المؤامرات التي حبكت في عز الظهر لإسقاطها على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @salem_bouslah #فتح_سفارة_الإمارات_في_سوريا

أبارك و أحيي عودة العلاقات إلى طبيعتها بين الدولتين ويبين حقيقة إنتصار #سوريا على كل المؤمرات التي حبكت في عز الضهر لإسقاطها .

وأتمنى من كل قلبي أن تراجع الإمارات سياستها تجاه #اليمن فضلمكم عليهم قد وصل لحد لا يمكن شفاؤه. — Salem Bouslah (@salem_bouslah) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alhatmi535 خطوة في الإتجاه الصحيح من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وان شاء الله بقية الدول تحذو خذوها .. العاقل يدرك تماما ان ما يحدث في سوريا ليس ثورة شعب وانما جماعات مسلحة مدعومة من دول خارجية تحارب الدولة وفق اجندات مختلفة #سفارة_الإمارات_في_دمشق — أبو سعيد (@alhatmi535) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

ومن جهة أخرى، رفض آخرون أي نوع من العلاقات بين البحرين والإمارات مع سوريا معتبرين عودة العلاقات العربية مع سوريا انتصارا لإيران على الدول العربية كافة على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amerhm1388 عودة سوريا للبيت العربي لا تكون إلا برحيل السفاح وإذا رجعت العلاقات العربية مع سوريا فهو انتصار لإيران ومثلث الشر على الدول العربية كافة لا للعلاقات مع سوريا وبشار رئيس لها — ابوسالم (@Amerhm1388) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨