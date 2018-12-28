عودة #الإمارات و #البحرين إلى دمشق
- 28 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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بعد إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السورية دمشق، أعلنت البحرين اليوم "استمرار" العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة.
#الإمارات / #البحرين
وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بين مؤيد ومعارض لقرار الدولتين.
عاجل | #وزارة_الخارجية والتعاون الدولي تعلن عودة العمل في سفارة دولة #الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السورية #دمشق pic.twitter.com/zt9dSHIJTQ— فرسان الإمارات (@Forsan_UAE) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Forsan_UAE
وزارة الخارجية تعلن عن استمرار العمل في سفارة مملكة #البحرين لدى الجمهورية العربية #السورية الشقيقة https://t.co/Ve4xVwoxtx pic.twitter.com/YSELJYYsCq— وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @bahdiplomatic
وأكد الفريق المؤيد لهذه الخطوة أن إعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في سوريا خطوة مهمة لتمهيد الطريق أمام عودة دمشق لحاضرتها العربية، وتخفيف الأضرار التي لحقت بالشعب السوري جراء التدخلات الإيرانية والتركية طيلة السنوات الماضية على حد قولهم.
الدور العربي في سوريا أصبح أكثر ضرورة تجاه التغوّل الإقليمي الإيراني والتركي، وتسعى الامارات اليوم عبر حضورها في دمشق إلى تفعيل هذا الدور وأن تكون الخيارات العربية حاضرة و أن تساهم إيجابا تجاه إنهاء ملف الحرب وتعزيز فرص السلام والاستقرار للشعب السوري.— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash
إعادة افتتاح سفارة دولة #الإمارات في #سوريا خطوة مهمة لتمهيد الطريق أمام عودة #دمشق لحاضرتها العربية وتخفيف الأضرار التي لحقت بالشعب السوري جراء التدخلات الإيرانية والتركية طيلة السنوات الماضية pic.twitter.com/rU5cG8drUA— جمال الحربي (@JALHARBISKY) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @JALHARBISKY
إعادة فتح سفارة الإمارات في #دمشق يأتي دعما لاستقلال وسيادة سوريا وارجاعها للحضن العربي ضد التوغل الايراني التركي الخبيث أم تريدون منا أن نرى سوريا مثل #العراق التي أصبحت عاصمة لطهران ولأصحاب العمائم السوداء القذره!؟#سفارة_الإمارات_في_دمشق— شامس ((بوصدام)) 🇸🇦🇦🇪 (@LiIQvbaGpByt0Sb) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @LiIQvbaGpByt0Sb
وفي المقابل، اعتبر آخرون أن إعادة العلاقات بين دمشق والمنامة وأبو ظبي ما هي إلا تكريس لانتصار سوريا وحلفائها على كل المؤامرات التي حبكت في عز الظهر لإسقاطها على حد قولهم.
#فتح_سفارة_الإمارات_في_سوريا— Salem Bouslah (@salem_bouslah) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
أبارك و أحيي عودة العلاقات إلى طبيعتها بين الدولتين ويبين حقيقة إنتصار #سوريا على كل المؤمرات التي حبكت في عز الضهر لإسقاطها .
وأتمنى من كل قلبي أن تراجع الإمارات سياستها تجاه #اليمن فضلمكم عليهم قد وصل لحد لا يمكن شفاؤه.
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @salem_bouslah
#سفارة_الإمارات_في_دمشق— #حنظله# (@ggnnzw) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
نصر جديد للشعب السوري الشقيق
وهزيمه جديدة لال سعود
هنيئا لكم ابناء الاسد
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @ggnnzw
خطوة في الإتجاه الصحيح من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وان شاء الله بقية الدول تحذو خذوها .. العاقل يدرك تماما ان ما يحدث في سوريا ليس ثورة شعب وانما جماعات مسلحة مدعومة من دول خارجية تحارب الدولة وفق اجندات مختلفة #سفارة_الإمارات_في_دمشق— أبو سعيد (@alhatmi535) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @alhatmi535
ومن جهة أخرى، رفض آخرون أي نوع من العلاقات بين البحرين والإمارات مع سوريا معتبرين عودة العلاقات العربية مع سوريا انتصارا لإيران على الدول العربية كافة على حد قولهم.
عودة سوريا للبيت العربي لا تكون إلا برحيل السفاح وإذا رجعت العلاقات العربية مع سوريا فهو انتصار لإيران ومثلث الشر على الدول العربية كافة لا للعلاقات مع سوريا وبشار رئيس لها— ابوسالم (@Amerhm1388) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Amerhm1388
المطبل فهد الشليمي كان قبل فترة قصيرة يدعو لإسقاط نظام بشار الأسد ويطالب بدعم الثوار السوريين بالسلاح..— نحو الحرية (@hureyaksa) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
واليوم بعد أن قامت #الإمارات بإعادة افتتاح سفارتها لدى النظام السوري.. أيد القرار وصفق له..
هكذا هم العبيد.. بلا مبادئ pic.twitter.com/lQ21QyOnQT
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @hureyaksa
#الإمارات #سفارة_الإمارات_في_دمشق محاولة تأهيل نظام الاسد المجرم عار على كل عربي شريف وأساءة الأهل الشام المهجرين بالمخيمات وخيانة للأخلاق والمباديء العربية والإنسانية .— alharbi (@fr_abdullah) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @fr_abdullah