عودة #الإمارات و #البحرين إلى دمشق

  • 28 ديسمبر/ كانون الأول 2018

بعد إعلان وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن عودة العمل في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السورية دمشق، أعلنت البحرين اليوم "استمرار" العمل في سفارتها بدمشق وكذلك في السفارة السورية بالمنامة.

#الإمارات / #البحرين

مصدر الصورة Twitter @JALHARBISKY
Image caption إعلان الإمارات بدء العمل في سفارتها في العاصمة السورية دمشق

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بين مؤيد ومعارض لقرار الدولتين.

وأكد الفريق المؤيد لهذه الخطوة أن إعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في سوريا خطوة مهمة لتمهيد الطريق أمام عودة دمشق لحاضرتها العربية، وتخفيف الأضرار التي لحقت بالشعب السوري جراء التدخلات الإيرانية والتركية طيلة السنوات الماضية على حد قولهم.

وفي المقابل، اعتبر آخرون أن إعادة العلاقات بين دمشق والمنامة وأبو ظبي ما هي إلا تكريس لانتصار سوريا وحلفائها على كل المؤامرات التي حبكت في عز الظهر لإسقاطها على حد قولهم.

ومن جهة أخرى، رفض آخرون أي نوع من العلاقات بين البحرين والإمارات مع سوريا معتبرين عودة العلاقات العربية مع سوريا انتصارا لإيران على الدول العربية كافة على حد قولهم.

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