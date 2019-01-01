كيف احتفل العالم بالـ #السنه_الجديده_2019

احتفل الملايين حول العالم برأس السنة الجديدة، وتوجه العديد منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة معارفهم واقاربهم بالسنة الميلادية الجديدة، وللتعبير عن كيف كانت 2018 بالنسبة لهم، بالإضافة إلى نشر تمنياتهم لـ 2019.

#كلمه_اخيره_٢٠١٨

مصدر الصورة Getty Images Image caption احتفالات دبي بالعام الجديد

وأطلق المغردون عددا من الهاشتاغات احتفالا بالمناسبة، والبداية من هاشتاغ #كلمه_اخيره_٢٠١٨ الذي ودع من خلاله المستخدمون العام الفائت بكلمة أخيرة قبل بداية العام الجديد.

وحصد الهاشاتغ أكثر من 18 ألف تغريدة ليكون ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amer_Abdulla الحمدلله على كل ماحدث فيها



فيها فقدت قلبي وروحي وحياتي

فيها شعرت بحزن غير مسبوق

فيها رحلت امي

ولَم اعد أستطيع ان انادي كلما دخلت بيتي

يماه



الله يرحمها ويبدلها دار وأهل غير منهما

اللهم اجبر مصابي



#كلمه_اخيره_٢٠١٨ — عامر عبدالله المري (@Amer_Abdulla) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nasser_alquhaiz #كلمه_اخيره_٢٠١٨#السنة_الجديدة_2019

كل شيء يرحل وعامنا هذا على وشك الرحيل .

إلا الخير

يظل مغروساً ..في النفوس الصافية

هنيئاً لمن يزرع الخير بين الناس

فـ نقاء القلب ليس غباء إنما فطرة يميز الله بها من أحب.

واسأل من الله أن يجعل عامنا الجديد عام خير ومحبة وصحة وعافية على الجميع . pic.twitter.com/NuMIUXlaQL — ناصر القحيز (@nasser_alquhaiz) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

#السنه_الجديده_2019 و #امنيتك_عام_2019

ومن الكلمة الأخيرة لعام 2018 إلى استقبال العام الجديد بهاشتاغ #السنه_الجديده_2019 و #امنيتك_عام_2019 اللذين كانا في صدارة قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في معظم الدول العربية حاصدين أكثر من 40 ألف تغريدة.

وهنأ المغردون بعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين أن يكون عام 2019 أفضل من الأعوام السابقة وأن يحل الأمن والسلام في المنطقة العربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3bdul1ah #السنه_الجديده_2019

اللهم أيامًا مستبشرة بلا كسرة قلب، ولا ضيقِ حال، وفرحة يا الله لم تكن فى الحسبان، اللهم لا خذلان ولا صدمات، سنة خفيفة لَطيفة، تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى. ♥️ — عبدالله (@3bdul1ah) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @2se سأظل اتعلم من الحياة حتى اصل الى مستوى يليق بي وسأظل اخطئ حتى أتقن ما اريد ان اتعلمه .#امنيتك_عام_2019 — أنس الهبدان (@2se) ١ يناير ٢٠١٩

وفي المقابل اعترض آخرون على من يحتفلون بالعام الجديد معتبرين أن النبي لم يكن يحتفل ببداية كل عام ولم يحتفل بالإسراء أو بالهجرة أو بنصر بدر أو بفتح مكة مع أنها مناسبات دينية على حد قولهم، مضيفين أن الإسلام شرع الاحتفال مرتين لا ثالث لهما عيد الفطر وعيد الأضحى.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hfc_am1 لم يحتفل النبي ببداية كل عام ولم يحتفل بالإسراء أو بالهجرة أو بنصر بدر أو بفتح مكة مع أنها مناسبات دينية ..

الإحتفال شُرع بالإسلام مرتين لا ثالث لهم :

- عيد الفطر

- عيد الأضحى

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قال النبي صلّ الله عليه وسلم: "وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار" رواه النسائي#السنه_الجديده_2019 — عبدالسلام الحارثي (@hfc_am1) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨

ومن العالم العربي إلى العالم حيث انتشر هاشتاغ #HappyNewYear2019 و #NewYears2019 ليتصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا حاصدين حوالي نصف مليون تغريدة حول العالم.