كيف احتفل العالم بالـ #السنه_الجديده_2019

اللهم اجعله عام خير وسعادة وفرح لكم جميعاً ولمن تحبون. #السنه_الجديده_2019 #كل_عام_وأنتم_بخير

May the new year bring you and your beloved ones warmth, love and light to guide your paths to a positive destination. #HappyNewYear2019