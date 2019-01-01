كيف احتفل العالم بالـ #السنه_الجديده_2019
احتفل الملايين حول العالم برأس السنة الجديدة، وتوجه العديد منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة معارفهم واقاربهم بالسنة الميلادية الجديدة، وللتعبير عن كيف كانت 2018 بالنسبة لهم، بالإضافة إلى نشر تمنياتهم لـ 2019.
#كلمه_اخيره_٢٠١٨
وأطلق المغردون عددا من الهاشتاغات احتفالا بالمناسبة، والبداية من هاشتاغ #كلمه_اخيره_٢٠١٨ الذي ودع من خلاله المستخدمون العام الفائت بكلمة أخيرة قبل بداية العام الجديد.
وحصد الهاشاتغ أكثر من 18 ألف تغريدة ليكون ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية.
#السنه_الجديده_2019 و #امنيتك_عام_2019
ومن الكلمة الأخيرة لعام 2018 إلى استقبال العام الجديد بهاشتاغ #السنه_الجديده_2019 و #امنيتك_عام_2019 اللذين كانا في صدارة قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في معظم الدول العربية حاصدين أكثر من 40 ألف تغريدة.
وهنأ المغردون بعضهم البعض على مواقع التواصل الاجتماعي متمنين أن يكون عام 2019 أفضل من الأعوام السابقة وأن يحل الأمن والسلام في المنطقة العربية.
وفي المقابل اعترض آخرون على من يحتفلون بالعام الجديد معتبرين أن النبي لم يكن يحتفل ببداية كل عام ولم يحتفل بالإسراء أو بالهجرة أو بنصر بدر أو بفتح مكة مع أنها مناسبات دينية على حد قولهم، مضيفين أن الإسلام شرع الاحتفال مرتين لا ثالث لهما عيد الفطر وعيد الأضحى.
ومن العالم العربي إلى العالم حيث انتشر هاشتاغ #HappyNewYear2019 و #NewYears2019 ليتصدرا قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا حاصدين حوالي نصف مليون تغريدة حول العالم.