اخلاء_سبيل_جمهور_الاهلي في مصر

أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ومحبو النادي الأهلي هاشتاغ #اخلاء_سبيل_جمهور_الاهلي بعد قرار نيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 6 متهمين من ألتراس النادى الأهلى بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات.

وتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات في مصر حاصدا حوالي ثلاثة آلاف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن فرحتهم بإطلاق سراح ستة من زملائهم.

#اخلاء_سبيل_جمهور_الاهلي

مصدر الصورة Getty Images Image caption جماهير نادي الأهلي المصري

فكتب كريم سعيد: "أتمني من المسؤولين إن شاء الله تلبية الهاشتاغ طالما لم يكن هناك اي امور جنائية تدين اي فرد، وأن الوضع متوقف فقط علي تشجيع كرة القدم، من اجل مستقبل الاولاد وقلوب اسرهم."

وكتب حساب كبيتانو على تويتر "التشجيع مش جريمة الهتاف مش جريمة حب الأهلي مش جريمة تيشرت الأهلي مش جريمه رقم 74 مش جريمة رجال التالته شمال مش مجرمين" .

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المشجعين الستة عقب انتهاء مباراة الأهلي ونادي حوريا الغيني في ملعب السلام ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك بعد الأحداث والهتافات المسيئة التى وقعت أثناء المباراة.

وفي المقابل فرح آخرون بالخطوة التي اتخذتها نيابة أمن الدولة ولكنهم طالبوا بالإفراج عن كل من لا يزالون يقبعون داخل السجون.