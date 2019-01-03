أشعلت تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو حول استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #قطر_لاتستطيع_تنظيم_كاس_العالم الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول كالسعودية وقطر والبحرين والكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة.

مصدر الصورة Getty Images Image caption كأس العالم قطر 2022 FIFA

وقال إنفانتينو، في الجلسة الثانية من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الثالث عشر "إن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس ما إذا كان من الممكن توسيع كأس العالم في قطر في 2022 لتشمل 48 فريقا".

وأضاف: "قد يحدث هذا الأمر وتستضيف دول أخرى في الخليج مجاورة لقطر عددا من مباريات البطولة".

#قطر_لاتستطيع_تنظيم_كاس_العالم

وانقسم المغردون بين مؤيد ومعارض لتصريحات إنفانتينو.

واعتبر البعض أن قطر لا يمكنها تنظيم بطولة بهذا الحجم وإنها بحاجة إلى مساعدة الدول الخليجية القريبة منها.

فكتب المغرد السعودي منذر آل الشيخ مبارك: "قطر لا تستطيع تنظيم كأس العالم منفردة والجميع يعلم وعلى يقين أن ملف الدوحة لم يفز بطريقة نظيفة وكان عاراً على العرب اليوم خطوة ممهدة لسحب تنظيم كاس العالم من قطر ونقول إن ما أعلنته فيفا ليس مفاجئ لكل صاحب عقل أو شريف".

وفي المقابل، اعتبر قطريون أن الدوحة قادرة على استضافة كأس العالم ولا تريد مساعدة أحد.

فكتب ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ناصرعبدالله العنزي : "الدول التي استضافت كأس العالم ليست أفضل من قطر، فقطر لديها امكانيات أن تستضيف أى حدث عالمي استضافت سابقا كأس اسيا وكأس العالم لكرة اليد والاولمبياد الاسيويه ونجحت بامتياز بشهادة دول العالم والخليج".