تركي آل الشيخ: "قلعة الحصن" الياباني قريبا في السعودية
أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #تركي_ال_الشيخ ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، بعد كشفه مؤخرًا أن برنامج المسابقات الجماهيري الياباني "قلعة الحصن" سينتج قريبًا في العاصمة الرياض.
وكان #تركي_ال_الشيخ ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن ترحيبهم بالفكرة ودعمهم لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية.
#تركي_ال_الشيخ
وكان آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو وصورة أشار خلالهما إلى أن برنامج قلعة تاكيشي "الحصن" الياباني سينتج في الرياض قريبا.
ويعتبر"الحصن"، من البرامج التي لاقت إعجابا كبيرا في العالم العربي منذ إطلاقه في عام 1986 في اليابان.
وهو برنامج مسابقات ألعاب جسدية ترفيهي ترجم ودبلج إلى العربية، وكان التعليق بصوت الممثل والإعلامي اللبناني الراحل رياض شرارة، ثم لاحقًا بصوت الإعلامي الفلسطيني جمال ريان.
#تخيل_برنامج_الحصن_في_قطر
ومن جهة أخرى استغل بعض المغردين العلاقة المتأزمة بين السعودية وقطر مطلقين هاشتاغ #تخيل_برنامج_الحصن_في_قطر حاصدا حوالي ألفي تغريدة.
وسخر بعض المغردين من مساحة قطر الجغرافية، فكتبت شهد الصالح: "القلعه بتصير أكبر من مساحة قطر".