تركي آل الشيخ: "قلعة الحصن" الياباني قريبا في السعودية

أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية هاشتاغ #تركي_ال_الشيخ ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة، بعد كشفه مؤخرًا أن برنامج المسابقات الجماهيري الياباني "قلعة الحصن" سينتج قريبًا في العاصمة الرياض.

وكان #تركي_ال_الشيخ ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من ثلاثة آلاف تغريدة، عبر من خلالها المستخدمون عن ترحيبهم بالفكرة ودعمهم لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

#تركي_ال_الشيخ

مصدر الصورة Twitter @Turki_alalshikh Image caption برنامج "الحصن" وقلعة "تاكيشي" من اليابان إلى السعودية

وكان آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو وصورة أشار خلالهما إلى أن برنامج قلعة تاكيشي "الحصن" الياباني سينتج في الرياض قريبا.

ويعتبر"الحصن"، من البرامج التي لاقت إعجابا كبيرا في العالم العربي منذ إطلاقه في عام 1986 في اليابان.

وهو برنامج مسابقات ألعاب جسدية ترفيهي ترجم ودبلج إلى العربية، وكان التعليق بصوت الممثل والإعلامي اللبناني الراحل رياض شرارة، ثم لاحقًا بصوت الإعلامي الفلسطيني جمال ريان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @faqed9991 بعد اكثر من ثلاثين سنة من وجود الحصن في دول اخرى الان تجيبونه.؟؟

عندك يبو ناصر جديد احلا وأجمل وأمتع ان شاء الله انت شاعر وتشعر بمن حولك.

لك منا خالص الود..❤️#تركي_ال_الشيخ #هيئة_الترفيه — ‏﮼محمد،الشيبان (@faqed9991) ٢ يناير ٢٠١٩

#تخيل_برنامج_الحصن_في_قطر

ومن جهة أخرى استغل بعض المغردين العلاقة المتأزمة بين السعودية وقطر مطلقين هاشتاغ #تخيل_برنامج_الحصن_في_قطر حاصدا حوالي ألفي تغريدة.

وسخر بعض المغردين من مساحة قطر الجغرافية، فكتبت شهد الصالح: "القلعه بتصير أكبر من مساحة قطر".