هزيمة ليفربول أمام مانشستر سيتي وردود فعل إزاء محمد صلاح

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي والغربي بعد فوز نادي مانشستر سيتي على نادي ليفربول بهدفين مقابل واحد في مبارة أقيمت على ملعب الاتحاد في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

#مانشستر_سيتي_ليفربول

مصدر الصورة Getty Images Image caption مانشستر سيتي يفوز على ليفربول بهدفين مقابل واحد

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #مانشستر_سيتي_ليفربول الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية.

وأعرب المستخدمون عن أرائهم في المباراة التي أوقف فيها السيتي مسلسل انتصارات ليفربول.

وظهر هاشتاغ آخر باللغة الإنجليزية تم تداوله عالميا وعربيا وهو #MCILIV الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في العالم حاصدا حوالي 70 ألف تغريدة .

ولم يغب الحديث عن النجم المصري ولاعب ليفربول محمد صلاح خلال المباراة وبعدها، إذ ذكر "فخر العرب" في أكثر من ألفي تغريدة تفاوتت بين السلبية والإيجابية والساخرة.