استمرار الاحتجاجات في السودان وإطلاق حملة #تسقط_بس

تصدر هاشتاغ #تسقط_بس في السودان ودول عربية أخرى كالسعودية والإمارات وقطر والبحرين وغيرها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حاصدا أكثر من عشرون ألف تغريدة .

#تسقط_بس

مصدر الصورة Twitter @Muhamed__osman Image caption استمرار الاحتجاجات في السودان

وأصبح هو الهاشتاغ الأكثر تفاعلًا في السودان، وطالب من خلاله المستخدمون اسقاط الحكومة فورًا.

فكتب عبد الإله زمراوي :" لولا خوفي من ردود الأفعال لدعوت الله ان يطيل من عمر ثورتنا هذه لتُطبخ في نارٍ هادئة؛ تُزلزل بلهيبها أعداء شعبنا واحداً واحداً وتُرَصُ فيها الصفوف لتعم ثورتنا هذا الكون لتكون الثورة الاولى في بداية عام ٢٠١٩لتكون ثورة ضد الكيزان".

وكتب الإعلامية رافدة ياسين :" شعب صامد كشجر الصنوبر لن ينهزم أبدا"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamadain رسالة سريعة لاجهزة امن البشير

تجمع المهنيين السودانين كيان شعبي متكامل لا مركزي ولا ينضب . اعتقال فرد او أفراد من التجمع سيتيح لجموع الشعب المشاركة بوتيرة اكبر لتغطية الفراغات .رسالتنا .. مكان الفرد تتقدم قيادتنا الجماعية

الثورة مستمرة وستنتصر ✌🏽✌🏽✌🏽#تسقط_بس #مدن_السودان_تنتفض — ﮼جرافيتي ﮼الحرية (@mohamadain) ٤ يناير ٢٠١٩

ومع ارتفاع وتيرة الاعتقالات، لم تتوقف المظاهرات ضد نظام الرئيس عمر البشير، وقد دخلت أسبوعها الثاني، وطالب المحتجون خلالها بتنحي الرئيس .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mhgo12218 البشير غير مقبول في اوربا وأمريكا .

الحكومة تم تغيرها أكثر من مرة

.ماعدا رئيس الجمهورية

فهلا تنحي طوعا واختيارا في موقف سيحفظة له التاريخ . — Mohammed Hassan (@Mhgo12218) ٤ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HaanyT ماذا لو اقتنعت الأجيال دي بوجود حقيقي لما يسمى بالثورة البيضاء، وإن كل السيناريوهات يمكن التعامل معها بمجرد إسقاط نظام البشير؟

ماذا لو أمكننا استيعاب خيبة أملهم في نظامهم بإيجابية؟

ماذا لو انتظموا في حركات مهنية/ عمالية؟

دي كلها أسئلة مشروعة ولازم نفكر فيها عشان نحفز زخم التسارع — Haany Taittawy (@HaanyT) ٤ يناير ٢٠١٩

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