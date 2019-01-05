استمرار الاحتجاجات في السودان وإطلاق حملة #تسقط_بس

  • 5 يناير/ كانون الثاني 2019

تصدر هاشتاغ #تسقط_بس في السودان ودول عربية أخرى كالسعودية والإمارات وقطر والبحرين وغيرها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حاصدا أكثر من عشرون ألف تغريدة .

#تسقط_بس

مصدر الصورة Twitter @Muhamed__osman
Image caption استمرار الاحتجاجات في السودان

وأصبح هو الهاشتاغ الأكثر تفاعلًا في السودان، وطالب من خلاله المستخدمون اسقاط الحكومة فورًا.

فكتب عبد الإله زمراوي :" لولا خوفي من ردود الأفعال لدعوت الله ان يطيل من عمر ثورتنا هذه لتُطبخ في نارٍ هادئة؛ تُزلزل بلهيبها أعداء شعبنا واحداً واحداً وتُرَصُ فيها الصفوف لتعم ثورتنا هذا الكون لتكون الثورة الاولى في بداية عام ٢٠١٩لتكون ثورة ضد الكيزان".

وكتب الإعلامية رافدة ياسين :" شعب صامد كشجر الصنوبر لن ينهزم أبدا"

ومع ارتفاع وتيرة الاعتقالات، لم تتوقف المظاهرات ضد نظام الرئيس عمر البشير، وقد دخلت أسبوعها الثاني، وطالب المحتجون خلالها بتنحي الرئيس .

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