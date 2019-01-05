استمرار الاحتجاجات في السودان وإطلاق حملة #تسقط_بس
- 5 يناير/ كانون الثاني 2019
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تصدر هاشتاغ #تسقط_بس في السودان ودول عربية أخرى كالسعودية والإمارات وقطر والبحرين وغيرها مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حاصدا أكثر من عشرون ألف تغريدة .
#تسقط_بس
وأصبح هو الهاشتاغ الأكثر تفاعلًا في السودان، وطالب من خلاله المستخدمون اسقاط الحكومة فورًا.
فكتب عبد الإله زمراوي :" لولا خوفي من ردود الأفعال لدعوت الله ان يطيل من عمر ثورتنا هذه لتُطبخ في نارٍ هادئة؛ تُزلزل بلهيبها أعداء شعبنا واحداً واحداً وتُرَصُ فيها الصفوف لتعم ثورتنا هذا الكون لتكون الثورة الاولى في بداية عام ٢٠١٩لتكون ثورة ضد الكيزان".
وكتب الإعلامية رافدة ياسين :" شعب صامد كشجر الصنوبر لن ينهزم أبدا"
#مدن_السودان_تنتفض#جمعة_الحرية_والتغيير #تسقط_بس— عبدالإله زمراوي (@abdulzom) ٤ يناير ٢٠١٩
لولا خوفي من ردود الأفعال لدعوت الله ان يطيل من عمر ثورتنا هذه لتُطبخ في نارٍ هادئة؛ تُزلزل بلهيبها أعداء شعبنا واحداً واحداً وتُرَصُ فيها الصفوف لتعم ثورتنا هذا الكون لتكون الثورة الاولى في بداية عام ٢٠١٩لتكون ثورة ضد الكيزان
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulzom
شعب صامد كشجر الصنوبر لن ينهزم أبدا..#مدن_السودن_تنتفض#موكب6يناير #تسقط_بس— رفيدة ياسين (@Rofaidayassin) ٤ يناير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Rofaidayassin
رسالة سريعة لاجهزة امن البشير— ﮼جرافيتي ﮼الحرية (@mohamadain) ٤ يناير ٢٠١٩
تجمع المهنيين السودانين كيان شعبي متكامل لا مركزي ولا ينضب . اعتقال فرد او أفراد من التجمع سيتيح لجموع الشعب المشاركة بوتيرة اكبر لتغطية الفراغات .رسالتنا .. مكان الفرد تتقدم قيادتنا الجماعية
الثورة مستمرة وستنتصر ✌🏽✌🏽✌🏽#تسقط_بس #مدن_السودان_تنتفض
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamadain
ومع ارتفاع وتيرة الاعتقالات، لم تتوقف المظاهرات ضد نظام الرئيس عمر البشير، وقد دخلت أسبوعها الثاني، وطالب المحتجون خلالها بتنحي الرئيس .
البشير غير مقبول في اوربا وأمريكا .— Mohammed Hassan (@Mhgo12218) ٤ يناير ٢٠١٩
الحكومة تم تغيرها أكثر من مرة
.ماعدا رئيس الجمهورية
فهلا تنحي طوعا واختيارا في موقف سيحفظة له التاريخ .
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Mhgo12218
هي ثلاثه لا غيرها— Ahmed Fadol# (@AhmedFadol20) ٣ يناير ٢٠١٩
1- تنحي البشير
2- حكومه انتقاليه
3- انتخابات حرة ونزيه#تسقط_تسقط_تسقط_بس #تسقط_بس
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedFadol20
ماذا لو اقتنعت الأجيال دي بوجود حقيقي لما يسمى بالثورة البيضاء، وإن كل السيناريوهات يمكن التعامل معها بمجرد إسقاط نظام البشير؟— Haany Taittawy (@HaanyT) ٤ يناير ٢٠١٩
ماذا لو أمكننا استيعاب خيبة أملهم في نظامهم بإيجابية؟
ماذا لو انتظموا في حركات مهنية/ عمالية؟
دي كلها أسئلة مشروعة ولازم نفكر فيها عشان نحفز زخم التسارع
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @HaanyT