بعد حادث المريوطية في مصر... مغردون"إلى متى يستمر الإرهاب؟"
أطلق مغردون مصريون هاشتاغ "ThisIsEgypt" ردا على التفجير الذي استهدف حافلة سياحية بمنطقة الجيزة الهرم وأسفر عن مقتل ثلاثة سائحين فيتناميين.
وضج الهاشتاغ بعشرات الصور للمناطق السياحية والأثرية في البلاد.
وأعرب مغردون عن إدانتهم واستنكارهم للانفجار ووصفوه بالعمل "الإجرامي" مؤكدين أن "الإرهاب" لن ينال من عزيمتهم.
وتساءل مغردون عن أسباب ودلالات التفجير الأخير.
فقد أرجع بعضهم الأسباب إلى انتشار الفكر التكفيري ودعوا إلى تنقيح المناهج التعلمية.
واتهم آخرون أطرافا داخلية وخارجية بمحاولة تقويض الاستقرار في مصر، بينما حمل البعض المقاربة الأمنية وما أسموها بـ "الاعتقالات التعسفية" مسؤولية ما حدث.
ويرى مغردون أن اختيار توقيت العملية قبل احتفالات الأقباط بعيد الميلاد يهدف إلى "زعزعة الثقة بالجيش المصري وضرب النسيج وطني".
في المقابل، حذر البعض من استغلال الحادث سياسيا لتمرير إجراءات صارمة بحق المواطن و صرف انتباهه عن مطالبه الأساسية.