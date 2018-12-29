مصدر الصورة MOHAMED EL-SHAHED

أطلق مغردون مصريون هاشتاغ "ThisIsEgypt" ردا على التفجير الذي استهدف حافلة سياحية بمنطقة الجيزة الهرم وأسفر عن مقتل ثلاثة سائحين فيتناميين.

وضج الهاشتاغ بعشرات الصور للمناطق السياحية والأثرية في البلاد.

وأعرب مغردون عن إدانتهم واستنكارهم للانفجار ووصفوه بالعمل "الإجرامي" مؤكدين أن "الإرهاب" لن ينال من عزيمتهم.

وتساءل مغردون عن أسباب ودلالات التفجير الأخير.

فقد أرجع بعضهم الأسباب إلى انتشار الفكر التكفيري ودعوا إلى تنقيح المناهج التعلمية.

واتهم آخرون أطرافا داخلية وخارجية بمحاولة تقويض الاستقرار في مصر، بينما حمل البعض المقاربة الأمنية وما أسموها بـ "الاعتقالات التعسفية" مسؤولية ما حدث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GeoffreyDAdams نتقدم بالمواساة لأسر الضحايا والمصابين في حادث اليوم بالجيزة، وللحكومة والشعب المصري. تقف المملكة المتحدة مع مصر في الحرب على الإرهاب. — British Ambassador to Egypt (@GeoffreyDAdams) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @kareemayman74 العمليات الإرهابية تحدث في كل بلاد العالم و ليس فقط مصر مثل حادث الدهس الذي وقع في فرنسا من قبل و حادث الثلاث إنفجارات و التي وقعت في يوم واحد في باريس من عدة أعوام. من الواجب على الحكومة برد على ذلك و عدم التعريص من قبل الإعلام المصري الذي هدفهم خراب الدولة و نشر السلبيات #الهرم — Kareemayman74 (@kareemayman74) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

ويرى مغردون أن اختيار توقيت العملية قبل احتفالات الأقباط بعيد الميلاد يهدف إلى "زعزعة الثقة بالجيش المصري وضرب النسيج وطني".

في المقابل، حذر البعض من استغلال الحادث سياسيا لتمرير إجراءات صارمة بحق المواطن و صرف انتباهه عن مطالبه الأساسية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alaabayoumi فشل أمني يضاف للفشل السياسي. بل هو نتيجة مؤسفة ومتوقعه له. الإرهاب يعود للعاصمة ويضرب مورد اقتصادي هام في أوج موسمه. وذلك بعد ان عاد يتمدد في سيناء رغم حملات الجيش التي لم يعد احد يتذكر عددها. ١-٢ — Alaa Bayoumi (@Alaabayoumi) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨