محمد صلاح "الله على أخلاقك يا فخر العرب" من المدح إلى الدعابة

مصدر الصورة Andrew Powell

تصدر اسم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، قائمة الأسماء الأكثر بحثا على غوغل.

لا شك في أن رحلة صلاح من ناد محلي في مصر إلى ليفربول جعلت الكثير من الشباب في العالم العربي يعتبرونه قدوة لهم ومثالا للعزيمة والإصرار.

وتضج مواقع التواصل كل يوم بصور اللاعب المصري مع كل هدف يسجله أو ظهور جديد له.

كما تمتلأ الصفحات الكروية على مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقات عربية تتغنى بصلاح وتصرفاته داخل الملعب وخارجه.

وعادة ما تصحب تلك الصور هاشتاغ أو عبارة "الله على أخلاقك يا فخر العرب".

فهل بالغ العرب في مدح إنجازات صالح؟

انتشرت عبارة "الله على أخلاقك يا فخر العرب" في الأونة الأخيرة بداية كتعليق على أداء محمد صلاح داخل الملعب أو تصرفاته خارجه لكنها لم تلبث أن تحولت إلى مادة فكاهية تجمع بين النكات والصور الكاريكاتورية لتسلط الضوء على ما اعتبره البعض مبالغة في الثناء على صلاح.

في المقابل، يرى آخرون أن صلاح يستحق كل ذلك المدح لأنه جمع بين المهارة الرياضية ودماثة الأخلاق.

ويعتمد مطلقو الصور الكوميدية على الخدع البصرية لإظهار صلاح كرجل خارق يصنع المعجزات.

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اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Omarbedo74 ولاعة محمد صلاح مش عايزة تولع خايفة على صحتنا

الله على اخلاقك يا فخر العرب 😂?😍 pic.twitter.com/w0TVbPbk4w — 🔥3 A M O R Y🔥 (@Omarbedo74) ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨

وغيرها