انتشرت صورة لوزيرة الإعلام الأردنية، جمانة غنيمات وهي تدوس على العلم الإسرائيلي أثناء زيارتها لمقر النقابات بالعاصمة عمان.

مصدر الصورة Social media

أغضبت تلك الصورة تل أبيب، إذ أصدرت الخارجية الإسرائيلية احتجاجا "شديد اللهجة" لعمان واستدعت السفير الأردني لديها، وفقا ما ذكرته صحفية يديعوت احرنوت.

و في تغريدة له على تويتر، وصف مراسل هيئة البث الإسرائيلي شمعون آران ما حدث بأنه "أزمة جديدة بين إسرائيل والأردن".

وتفاعل الأردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مع الصورة بإطلاق حملة "جمانة غنيمات تمثلني".

وعبر المغردون عن فخرهم بوزيرتهم وأعلنوا تضامنهم معها أمام "الهجمة الإسرائيلية".

ووصف آخرون حركة الوزيرة بالعفوية، وأعربوا عن استغرابهم للضجة الإسرائيلية حول الصورة قائلين إنها كشفت عن ضحالة مسؤوليها.

وعلق المغرد صفوت حدادين: "المحزن أن البعض يحوّل دخول جمانة غنيمات إلى مجمع النقابات من الباب الرئيسي إلى موقف سياسي رغم أن دخولها جاء تلقائياً و من يدخل من الباب الرئيسي سيفعل نفس الأمر."

لكن للمعلقة شذى حنايشة رأي مخالف، فكتبت: "شابوه" للوزيرة غنيمات التي قررت دخول مقر اتحاد النقابات المهنية الأردنية من بوابته الرئيسية فيما فضل رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز المرور من الباب الخلفي لتجنب الدوس على العلم."

ورغم إشادة البعض بما أقدمت عليه الغنيمات إلا أنهم اعتبروا حركات حرق الصور أو الدوس عليه دليلا على تشبث الشعوب العربية بـ "الشعارات الجوفاء".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Jordaniancitizn كمان شوي جمانة بتصير رمز

بعد احتجاج اسرائيل شديد اللهجه على السير فوق العلم

انتظروا اعتذار شديد اللهجه من الجانب الاردني 😂😂😂😂 — مواطن اردني 🇯🇴🇯🇴 (@Jordaniancitizn) ٢٩ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SufwatHaddadin المحزن أن البعض يحوّل دخول جمانه غنيمات إلى مجمع النقابات من الباب الرئيسي إلى موقف سياسي رغم أن دخولها جاء تلقائياً و من يدخل من الباب الرئيسي سيفعل نفس الأمر — Sufwat AlHaddadin د.صفوت حدادين (@SufwatHaddadin) ٣٠ ديسمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @osh3rawi81 لمن يتسائل لماذا دخل #الرزاز من الباب الجانبي لمجمع النقابات وليس من الباب الرئيسي فالجواب نعم كي لا يدوس علم #اسرائيل بحكم موقعه في الدوله ولكون #الاردن يرتبط بمعاهدة سلام مع الصهاينه وكعرف دبلوماسي لا يجوز له ان يدوس علم هذا الكيان ،، يعني الشغله ما بدها كثير تحليلات وتقارير 😏 — Osama Sha'rawi (@osh3rawi81) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

و للتعبير عن رفضه لسياسات التطبيع مع تل أبيب، يضع مجمع النقابات في الأردن العلم الإسرائيلي في مدخل المبنى وعليه طبعات آثار أحذية كي يدوسه كل من يزور المقر.