هاشتاغ #جبلايه_تركي يشعل غضب جمهور الأهلي المصري
عاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ،، ليتصدر المشهد الرياضي في مصر بعد الإعلان عن التعاقد مع اللاعب "عبدالله السعيد" وقيده باتحاد الكرة المصري المعروف بـ"الجبلاية"، الجمعة، رغم أنه يوافق عطلة رسمية.
#جبلايه_تركي
وكتب نادي بيراميدز علئ صفحته الرسمية في تويتر : "من جاور السعيد يسعد"، مضيفا "رسمياً تم قيد عبد الله السعيد لاعباً في نادي بيراميدز بدءًا من أول يناير/ كانون الثاني الجاري كخامس صفقات النادي الشتوية".
ومن جهته سخر آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على حسابه الرسمي في فيسبوك من تفاصيل اليوم الأخير لعبد الله السعيد فى الأهلي والذى سرده عدلي القيعي مستشار لجنة التسويق على قناة النادي الأحمر، قائلا :" عندما دخل السعيد بيراميدز ... وشاف حسام البدري ... اجهش بالبكاء "
وأطلق مشجعو النادي الأهلي هاشتاغ #جبلايه_تركي الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر تعبيرا عن غضبهم من الاتحاد المصري لكرة القدم
وفي المقابل أطلق محبو نادي بيراميدز ومؤيدي تركي آل الشيخ هاشتاغ #تركي_مرجح_الاهلي تعبيرا عن تأييدهم لضم نادي بيراميدز للاعب عبدالله السعيد.