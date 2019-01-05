هاشتاغ #جبلايه_تركي يشعل غضب جمهور الأهلي المصري

عاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تركي آل الشيخ،، ليتصدر المشهد الرياضي في مصر بعد الإعلان عن التعاقد مع اللاعب "عبدالله السعيد" وقيده باتحاد الكرة المصري المعروف بـ"الجبلاية"، الجمعة، رغم أنه يوافق عطلة رسمية.

#جبلايه_تركي

مصدر الصورة PACIFIC PRESS Image caption تركي آل الشيخ

وكتب نادي بيراميدز علئ صفحته الرسمية في تويتر : "من جاور السعيد يسعد"، مضيفا "رسمياً تم قيد عبد الله السعيد لاعباً في نادي بيراميدز بدءًا من أول يناير/ كانون الثاني الجاري كخامس صفقات النادي الشتوية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @pyramidsfc من جاور السعيد يسعد 😉💪



رسمياً تم قيد عبد الله السعيد لاعباً في نادي بيراميدز بدءً من أول يناير الجاري كخامس صفقات النادي الشتوية 💙🔥 pic.twitter.com/8Bzj3x1RKb — Pyramids F.C. (@pyramidsfc) ٤ يناير ٢٠١٩

ومن جهته سخر آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على حسابه الرسمي في فيسبوك من تفاصيل اليوم الأخير لعبد الله السعيد فى الأهلي والذى سرده عدلي القيعي مستشار لجنة التسويق على قناة النادي الأحمر، قائلا :" عندما دخل السعيد بيراميدز ... وشاف حسام البدري ... اجهش بالبكاء "

وأطلق مشجعو النادي الأهلي هاشتاغ #جبلايه_تركي الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في مصر تعبيرا عن غضبهم من الاتحاد المصري لكرة القدم

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hR9RfP1gFa1iThW خلو المباراة بدون جمهور فتحوا اتحاد الكرة يوم الجمعة جايبين حكم صربي بيقبض من تركي في السعوديه ورغم كل دا ان شاء الله الاهلي حيدوس علي وشهم حسبي الله ونعم الوكيل #جبلايه_تركي — دوديM (@hR9RfP1gFa1iThW) ٤ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @OfficialBaraa ريحتك طلعت إنت ومجلسك والله، إمبارح تطلعوا تقولوا مفيش قيد لاعبين يوم الجمعة والنهاردة بمنتهي السهولة تقيدوا التعيس، أنتم خير مثال للفساد المنتشر فى منظومة الكورة، الفلوس بتحرك فيكم وبتخليكم بتفضحوا أنفسكم قدام الناس بالشكل ده، إتحاد الكرة يدار بدولارات الخليج#جبلايه_تركي — الـأهــــــ ⚽ـــــــلـا وي 💪 74 (@OfficialBaraa) ٤ يناير ٢٠١٩

وفي المقابل أطلق محبو نادي بيراميدز ومؤيدي تركي آل الشيخ هاشتاغ #تركي_مرجح_الاهلي تعبيرا عن تأييدهم لضم نادي بيراميدز للاعب عبدالله السعيد.