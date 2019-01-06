انطلاق #كاس_اسيا_2019 في #الامارات

افتتحت الإمارات العربية المتحدة بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منافسات بطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" في نسختها الـ 17 والتي تستمر حتى الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل وبمشاركة 24 منتخباً اسيويا.

#كاس_اسيا_2019

مصدر الصورة Getty Images Image caption انطلاق كأس آسيا 2019 في الامارات

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #كاس_اسيا_2019 الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في معظم البلاد العربية وهاشتاغ #asiancup2019 في أغلبية الدول الأسياوية المشاركة في البطولة تمنى من خلالها الناشطون التوفيق لمنتخبات بلادهم المشاركة في البطولة.

#الامارات_البحرين

والبداية كانت مع مباراة منتخب الإمارات صاحب الأرض والجمهور ومنتخب البحرين والتي انتهت بالتعادل 1-1، السبت على ملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية في أبوظبي،

وانتشر هاشتاغ #الامارات_البحرين ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في كلا البلدين حاصدا أكثر من خمس آلاف تغريدة عبر محبو الفريقين عن فخرهم بأداء المنتخبين ناشرين صورا من المباراة وحفل الافتتاح.

زي منتخب سوريا

ونبقى في أجواء كأس آسيا حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما اعتبروه "فضيحة" للمنتخب السوري لكرة القدم المشارك في البطولة، حيث ظهر أعضاء الفريق بزي قيل إنه يحمل علامة "صنع في تركيا".

ومن جهته رد الاتحاد العربي السوري لكرة القدم على الهجوم الذي تعرض له الاتحاد على مواقع التواصل على صفحته الرسمية في فيسبوك قائلا :"إن العقد المبرم مع شركة "جاكو" الألمانية تم وفق الأنظمة المعمول بها منذ ثلاث سنوات. اتحاد الكرة يقدر عاليا حالة الإجماع الوطني حول المنتخب الوطني في مهمته الوطنية ويأسف لإثارة الموضوع اليوم بما لايصب في مصلحة المنتخب.. ويؤكد اتحاد الكرة أن نسور قاسيون على أتم الجاهزية لتحقيق إنجاز قاري يلبي طموحات الشعب السوري" .

#TheCedarsAreComing

وعلى صعيد منتخب الأرز أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان هاشتاغ #TheCedarsAreComing " رجال الأرز قادمون " بعد مغادرة منتخبهم الوطني لبنان متجهين إلى الإمارات وتمنو من خلال تغريدتهم التوفيق لمنتخب بلادهم في الاستحقاق الآسيوي.