لماذا أثارت ملكة جمال الجزائر 2019 الجدل؟

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أثار تتويج ملكة جمال الجزائر الأخيرة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوجت الشابة خديجة بن حمو بلقب ملكة جمال الجزائر لسنة 2019بعد منافسة بين 16 فتاة.

وتعرضت الشابة التي تنحدر من ولاية أدرار الواقعة في جنوب البلاد إلى انتقادات سلبية طالت شكلها واعتبرها البعض غير "جديرة باللقب".

واحتدم الجدل عبر هاشتاغ #ملكة_جمال_الجزائر، إذ انقسم المغردون إلى فريقين. دعا أحدهما إلى إعادة تنظيم المسابقة مشككا في نتائجها، بينما استنكر الفريق الآخر الانتقادات التي طالت الشابة واعتبروها دليلاعلى نظرة المجتمع الدونية تجاه سكان الجنوب وذوي البشرة السمراء، وفققولهم.

وكتبت الصحفية آنيا الأفندي:" بالنسبة لمسابقة ملكة جمال الجزائر التى فازت بها فتاة من الصحراء ...أنا شخصيا ضد هذا النوع من المسابقات .خديجة بن حمو فتاة جميلة لكنها ليست الأجمل في وطني ...المسابقة تفتقد للإحترافية...ما وضع الفتاة المسكينة في حرج .."

وتساءلت مغردة أخرى : "#ملكة_جمال_الجزائر من الجنوب الكبير هل هي سياسة أم أنها جديرة باللقب ؟؟؟"

وعلقت المغردة فطومة قائلة:" مواقع التواصل الاجتماعي يسخرون من ملكة جمال الجزائر 2019!!!ما هذا التخلف!!!.. هل لأنها سمراء؟ من الصحراء من ولاية أدرار!!!والله انها جميلة واختاروها للكريزما والثقافة والابتسامة هناك معايير للجمال ليس شرط لون البشرة ولون العيون والشعر."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ilham_algerian1 يا تافهين اللي رجعتونا سيرة على لسان اللي يسوى واللي مايسواش

أين العنصرية إذا طرحنا سؤال سهل وبسيط نريد جوابه



إذا لم تكن الأجمل بين المتسابقات فكيف ستكون الأجمل في الجزائر و تمثل الجزائر في العالم

الجدل كله في الجمال

من نظم هذا الحفل التافه أساسا



#الجزائر #ملكة_جمال_الجزائر pic.twitter.com/aA9GxtHiwO — ilham 🇩🇿 (@ilham_algerian1) ٦ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alihallal #خديجة_بن_حمو #ملكة_جمال_الجزائر الجديدة يمكن تكون فتاة عادية بس عالقليلة عندها شخصية وثقة بنفسها وفي حدها استفزها وقلها كنتي تشتغلي بمطعم ردت عليه بالستوري الشغل بالحلال مش عيب! ويمكن تكون أهم بكتير من ١٠٠ وحدة حلوة من برا وبشعة من جوا🙂 pic.twitter.com/IJQD8UiumL — Ali Hallal (@alihallal) ٦ يناير ٢٠١٩

وردت خديجة بن حمو على منتقديها، قائلة إن معايير اختيار ملكة جمال تتجاوز الشكل الخارجي.