مقابلة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع شبكة سي بي إس الأمريكية وافتتاح أكبر كاتدرائية في المنطقة وأكبر مسجد في مصر من بين المواضيع التي شغلت المغردين العرب.

مصدر الصورة MOHAMED EL-SHAHED

إذ ضجت صفحات مصرية وعربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الصور للكنيسة والمسجد الجديدين.

واحتفى المتفاعلون مع هاشتاغ #مسجد_الفتاح_العليم و#كاتدرئية_ميلاد_المسيح بالحدث وصفوه بغير المسبوق.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abuel3nin1 أفتتاح أكبر مسجد وأكبر كاتدرائية بالشرق الأوسط في توقيت واحد بحضور الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني وممثلين لدول العالم هو أكبر تحدي للإرهاب والتطرف وتجسيد رائع للأخاء والمحبة بين أبناء مصر وتعظيم للقيم الإنسانية بما ترمز إليه من نبل ورقي وتحضر وقد شاهدته بفخر علي فضائيات العالم pic.twitter.com/zvkG8WWdMV — مصطفى أبو العنين (R.e.h) (@abuel3nin1) ٧ يناير ٢٠١٩

وأشادوا بـ "جهود الحكومة في توحيد المصريين على اختلاف أديانهم ومذاهبهم" واعتبروا افتتاح أكبر كاتدرائية في المنطقة "أعظم تحد للإرهاب والتطرف."

وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالحدث، في تغريدة على حسابه في تويتر: "سعيد لرؤية أصدقائنا في مصر وهم يفتتحون أكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط. الرئيس السيسي يقود بلاده إلى مستقبل يسع الجميع".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump Excited to see our friends in Egypt opening the biggest Cathedral in the Middle East. President El-Sisi is moving his country to a more inclusive future! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٦ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash الرمزية التاريخية لإفتتاح الرئيس السيسي لجامع الفتاح العليم وكتدرائية السيد المسيح في العاصمة الإدارية لافتة، تنوع الوطن ووعيه وإصراره على وحدته الإسلامية المسيحية رسالة عظيمة، ما نراه في العديد من الدول العربية يبشر بالعودة إلى بوصلة الاعتدال والتسامح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٦ يناير ٢٠١٩

في المقابل، لم يخف آخرون غضبهم من "افتتاح مشاريع ضخمة في الوقت الذي تعاني فيه مصر من مشاكل اقتصادية".

إذ رأوا أنه كان من الأولى استثمار تلك الأموال لتوفير فرص عمل للعاطلين ومساعدة المعوزين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elturkey2013 سؤال ايه الانجاز في بناء مسجد الفتاح العليم

احنا محتاجين بناء مدارس واكل للفقراء

بناء بيوت للغير قادرين

لكن الاسراف والمنظره عشان نعمل جامع وكنيسه عشان نفتحهم سياحه ده ممنوع وغير مقبول

مش هيفيد بحاجة نعمل جوامع وكنايس والناس مش بتصلي وقربت تكفر بسبب فقرهم واللي بيشوفوه — التـــــركي (@elturkey2013) ٦ يناير ٢٠١٩

#السيسي_لقناة_CBS

من ناحية أخرى، لم يفوت نشطاء مصريون المقابلة التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع برنامج 60 دقيقة على شاشة سي بي إس الأمريكية.

ودشنوا مجموعات هاشتاغات "#السيسي_لقناة_CBS" و "60 دقيقة والسيسي" للتعليق على المقابلة.

وتطرق مذيع البرنامج إلى محاور عدة مع الرئيس المصري، من بينها العلاقات المصرية الإسرائيلية ووضع المعارضين والسجناء في مصر.

وأكد السيسي في المقابلة أن التعاون بين مصر وإسرائيل في أفضل حالاته خلال هذه الفترة.

كما نفى في رده على أسئلة المذيع تقارير المنظمات الحقوقية بشأن وجود نحو 60 ألف معتقل سياسي.

وأثارت المقابلة سجالا في أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ وصفها البعض بـ "الكارثية" قائلين إن السيسي ورط نفسه بالظهور في تلك المقابلة.

وغرد عامر دارج: "السيسي وقع في فخ الرغبة في الظهور في البرنامج الذي يظهر فيه المشاهير ولا يوجد عنده خبراء ولا مؤسسات تنصحه كيف يتعامل مع برامج احترافية مثل ٦٠ دقيقة."

أما المغردة سيرين فكتبت: "صحفي واثق ورئيس مرتبك نظرة ثاقبة ونظرات مضطربة."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hassanafaa ارتكب السيسي خطأ فادحا بتسجل حديث لأكثر برامج التليفزيون الأمريكي شهرة اعترف فيه بمشاركة الجيش الإسرائيلي في غارات على الإرهابيين في سيناء, وحين تنبه إلى فداحة الخطأ عالجه بخطأ أكبر حين طالب بمنع إذاعته. لم يكتف التليفزيون الأمريكي برفض الطلب وإنما قام بالتشهير به فتحول إلى فضيحة — Hassan Nafaa (@hassanafaa) ٦ يناير ٢٠١٩

وعلق حساب منظمة هيومن رايتس ووتش على تويتر: "الرئيس السيسي ليس معتادا على الأسئلة الصعبة من الإعلام، لقد حاول سجن معظم منتقديه من الصحفيين في مصر".

ووصف مغردون التعليقات المنتقدة للرئيس المصري بالمغلوطة واتهموا جهات معادية لمصر بمحاول تشويه سمعة السيسي.

في حين قارن آخرون بين المقابلات الصحفية التي تجرى داخل مصر وخارجها.