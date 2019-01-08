سعوديات يطالبن بإسقاط نظام الولاية ويهددن بالهجرة بعد فرار رهف القنون
طالبت ناشطات سعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي بإسقاط نظام الولاية الذي اعتبروه قمعا للمرأة وتحكما في حياتها ومصيرها في ظل الانفتاح على العالم.
#اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر
وأطلقت الناشطات هاشتاغ #اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من عشرة آلاف تغريدة عبرت من خلالها المغردات عن المعاناة التي تمر بها المرأة السعودية بسبب نظام الولاية.
فكتبت لاميتا :" احنا ما طلبنا الا ان الظلم يرفع عنا ونحس بشويه حريه وهذا ما يصير الا بأسقاط الولايه كامله لن نشعر اننا في وطن الا بإسقاط الولاية الكاملة والمساواة بيننا وبين الذكور"
وغردت ريما الحربي قائلة :" بعثاتنا الدبلوماسية بدل ما تهتم بترويج السياحة وجذب المستثمرين متفرغه لمطاردة البنات بعدين مع كل ازمه سياسيه يستغربون السعوديين من نظرة الاعلام العالمي لبلدهم"
وتأتي هذه الحملة بعد قصة الشابة السعودية رهف التي هربت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية من بلادها إلى تايلاند هربًا من تعنيف عائلتها على حد قولها.
وفي المقابل رفضت سعوديات ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن الهاشتاغ لا يمثل المرأة السعودية الملتزمة بتعاليم الدين والإسلام.
فكتبت إمرأة سعودية يحمل حسابها اسم الدكتورة مخاطبة البنت السعودية التي تطالب بإسقاط الولاية قائلة :" لا تقولين بنهاجر، قولي بنروح نصيع، فهذا هو انسب لكم لستنّ إلا عار للمجتمع"
وكتبت نوف العتيبي :" البنت الشريفة العفيفة لا تطالب بإسقاط ولاية من رباها وتعب عليها لا تسقط سندها بالدنيا افتخر بولاية أهلي"