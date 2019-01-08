طالبت ناشطات سعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي بإسقاط نظام الولاية الذي اعتبروه قمعا للمرأة وتحكما في حياتها ومصيرها في ظل الانفتاح على العالم.

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#اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر

وأطلقت الناشطات هاشتاغ #اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر الذي تصدر قائمة اكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من عشرة آلاف تغريدة عبرت من خلالها المغردات عن المعاناة التي تمر بها المرأة السعودية بسبب نظام الولاية.

فكتبت لاميتا :" احنا ما طلبنا الا ان الظلم يرفع عنا ونحس بشويه حريه وهذا ما يصير الا بأسقاط الولايه كامله لن نشعر اننا في وطن الا بإسقاط الولاية الكاملة والمساواة بيننا وبين الذكور"

وغردت ريما الحربي قائلة :" بعثاتنا الدبلوماسية بدل ما تهتم بترويج السياحة وجذب المستثمرين متفرغه لمطاردة البنات بعدين مع كل ازمه سياسيه يستغربون السعوديين من نظرة الاعلام العالمي لبلدهم"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Lama2011111 ترى احنا ما طلبنا الا ان الظلم يرفع عنا ونحس بشويه حريه وهذا ما يصير الا بأسقاط الولايه كامله لن نشعر اننا في وطن الا بأسقاط الولايه الكامله والمساواه بيننا وبين الذكور 👌#اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر — لاميتا 🤐🎶🇬🇧 (@Lama2011111) ٧ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rema_dream #اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر

بعثاتنا الدبلوماسيه بدل ماتهتم بترويج السياحه وجذب المستثمرين متفرغه لمطاردة البنات

بعدين مع كل ازمه سياسيه يستغربون السعوديين من نظرة الاعلام العالمي لبلدهم — Rema Elharbi 🇸🇦 (@rema_dream) ٧ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Just_april88 #اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر لا تتوقعون من النساء انهم يصبرون ويسكتون اذا استمرت القوانين تقمع المرأه وتسمح لاحقر ذكر في العائله يتحكم في حياتها ومصيرها بالذات في ظل الانفتاح على العالم موقفكم صار ضعيف ويفشل وقمعكم لانسان لمجرد ان جنسه انثى صار شي مثير للسخريه وقمة التخلف — April (@Just_april88) ٧ يناير ٢٠١٩

وتأتي هذه الحملة بعد قصة الشابة السعودية رهف التي هربت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الكويتية من بلادها إلى تايلاند هربًا من تعنيف عائلتها على حد قولها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rahaf84427714 اسمي رهف محمد، و سأقوم بنشر اسمي الكامل على الملاء إذا لم تتوقف عائلتي والسفاراة السعودية، ورجل السفارة الكويتية عن مطاردتي. — Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) ٥ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @rahaf84427714 انا ابلغ من العمر ٢٠ سنة وبإستطاعتي أن أعيش لوحدي حرة، مستقلة بعيداً عن كل شخص لم يحترم كرامتي ولم يحترمني كامراة. — Rahaf Mohammed رهف محمد القنون (@rahaf84427714) ٥ يناير ٢٠١٩

وفي المقابل رفضت سعوديات ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين أن الهاشتاغ لا يمثل المرأة السعودية الملتزمة بتعاليم الدين والإسلام.

فكتبت إمرأة سعودية يحمل حسابها اسم الدكتورة مخاطبة البنت السعودية التي تطالب بإسقاط الولاية قائلة :" لا تقولين بنهاجر، قولي بنروح نصيع، فهذا هو انسب لكم لستنّ إلا عار للمجتمع"

وكتبت نوف العتيبي :" البنت الشريفة العفيفة لا تطالب بإسقاط ولاية من رباها وتعب عليها لا تسقط سندها بالدنيا افتخر بولاية أهلي"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nana_wxn #اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر هاجرو الله لايردكم البنت الشريفة العفيفة لاتطالب باسقاط ولاية من رباها وتعب عليها لاتسقط سندها بالدنيا افتخر بولاية اهلي ✋🏻 نعم في بنات تطالب لهم باسقاط ولاية من كانت معنفة يحق لها اما تبين تسقط عشان تكوني على حل شعرك هذا اللي تبونه🤔 — نوف العتيبي 🇸🇦 (@nana_wxn) ٧ يناير ٢٠١٩