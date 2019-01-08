اليمن_ايران مباراة رياضية بنكهة سياسية

تحولت مباراة منتخب إيران مع منتخب اليمن في كأس آسيا لكرة القدم 2019 والذي تستضيفه الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي من مباراة رياضية إلى مواجهة سياسية والتي حقق خلالها منتخب إيران فوزا كبيرا على نظيره اليمني 5- 0 .

#اليمن_ايران

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وحملت المباراة في طياتها معان سياسية، إذ يشهد اليمن نزاعا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمدعومة من تحالف دولي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران من جهة أخرى.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #اليمن_ايران الذي كان ضمن قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية كالسعودية والبحرين والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاغ حوالي أربع آلاف تغريدة انقسم من خلالها المغردون إلى فريقين الأول موالي للحكومة اليمنية والسعودية وحلفائها، والثاني موالي للحوثيين وإيران.

فاعتبر الفريق الأول أن الهزيمة الرياضية كانت متوقعة بسبب فرق الإمكانيات والتحضيرات، ولكن تبقى معركة اليمن الفاصلة مع إيران واذنابها على حد وصفهم على أرض اليمن ، والتي يجب ان تهزم فيها اليمن إيران سياسياً وعسكريا على حد قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tanhapak1 مو مشكلة هزيمة اليمن من إيران رياضياً !

نعم النتيجة كانت قاسية شويه ، ولكنها متوقعه ..

وتبقى معركة اليمن الفاصلة مع إيران واذناب إيران الحوثه هناك على أرض اليمن ، والتي يجب ان تهزم فيها اليمن إيران واذنابها الحوثه سياسياً وعسكرياً .. @shefaamoon

#اليمن_ايران — عبير الخولاني🇾🇪𐩲𐩨𐩺𐩧 𐩱𐩡𐩭𐩥𐩡𐩱𐩬𐩺 (@tanhapak1) ٧ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @tanhapak1 #اليمن_ايران لما تشوف الجماهير الإيرانية بهذا الكم ، تحس إن البطولة بإيران وليس بالإمارات ،



يعني تقد تقول المنتخب الإيراني يلعب بأرضه وبين جماهيره 😧 — عبير الخولاني🇾🇪𐩲𐩨𐩺𐩧 𐩱𐩡𐩭𐩥𐩡𐩱𐩬𐩺 (@tanhapak1) ٧ يناير ٢٠١٩

وفي المقابل اعتبر الفريق الآخر أن إيران هي الأقوى على الصعد كافة، فغرد أبو العز محمد ثابت قائلا :" انا يمني حر ديمقراطي ،الشعب الإيراني ومنتخبه وجماهيره اخواننا في الاسلام. نحن ضد الوهابيه وتفرق الامة الاسلامية، شعار قوي رفعته جماهير جمهورية إيران الإسلامية في مدرجات ملعب في الإمارات خلال مباريات كأس آسيا 2019 فشكرا لكم ايها الشعب الإيراني".

في اشارة منه إلى لافتة تضامن مع الشعب اليمني رفعها الجمهور الإيراني خلال المباراة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ftmndn لمجرّد اني شجعت ايران ، بدون ما أشمت بالفريق الخاسر ، مجرّد تشجيع كروي ، اندلق عندي بالتعليقات كميّة جهل و تعصّب و خباثة و حقد من العرب ما طبيعية ..

ما علينا من عرب الجاهلية ، صارو 5-0 😂😂

🇮🇷❤️🇮🇷❤️🇮🇷#اليمن_إيران #كأس_اسيا_2019 — Fatima Ali (@ftmndn) ٧ يناير ٢٠١٩