ما هو تحدي العشر سنوات #10yearchallenge الذي شغل العالم؟

بدأ العام الجديد بتحديات مواقع التواصل الاجتماعي استهلها المستخدمون بتحدي Bird Box والآن أطلقوا تحدي العشر سنوات #10yearchallenge فما قصته؟

مصدر الصورة Twitter @ahlamalshamsi @ManUtd Image caption تحدي العشر سنوات #10yearchallenge

#10yearchallenge

ويقتضي التحدي نشر عدد كبير من الناس والمشاهير صورتين إحداهما حديثة والأخرى التقطت قبل عشر سنوات، وترصد الصورتان تغير ملامح الوجه والشكل.

ولاقى تحدي العشر سنوات #10yearchallenge رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين نجوم هوليوود والعالم العربي.

إذ نشرت المغنية الأمريكية مادونا صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام بين عامي 2008 و2018 كما يقتضي التحدي وعلقت عليها قائلة: "على ما يبدو هناك المزيد".

ولم تكن مادونا الوحيدة التي شاركت في التحدي، إذ لحقها كثيرون نذكر منهم الممثلة الكوميدية الأمريكية إلين دي جينيريس، والممثل كيفن هارت، والمغنية كريستينا أغيليرا وغيرهم.

المحتوى غير متاح

ومن مشاهير هوليود، إلى مشاهير العالم العربي حيث شارك كل من الممثل هاني سلامة، الذي نشر صورتين وأرفقهما بعبارة "فرق 10 سنين ما بين الصورتين"، والممثلة رانيا يوسف والممثلة دنيا سمير غانم والفنانة هنا شيحة والمخرج عمرو سلامة وغيرهم.

ولم تغب الفكاهة عن التحدي، فشاركت الفنانة شيماء سيف في التحدي على طريقتها، إذ نشرت صورة لها وصورة أخرى للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وعلقت بقولها: "تحدى العشر سنوات بس للمستقبل".

ولم يقتصر التحدي الجديد على المشاهير، بل شهد إقبالا واسعا من الناس العاديين.

وحظي موقع فيسبوك على وجه الخصوص بآلاف المشاركات لمستخدمين يقارنون بين صورهم القديمة والحديثة.

ووصل عدد التغريدات عبر موقع تويتر إلى أكثر من 120 ألف تغريدة.

والرسم التالي يوضح أماكن انتشار التحدي في الدول العربية.

مصدر الصورة Spread fast Image caption الدول العربية التي شاركت في تحدي العشر سنوات