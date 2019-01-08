مصدر الصورة صفحة كادوريم على إنستغرام

بعد غياب دام سنوات، ظهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في صورة نشرها مغني الراب كادوريم عبر حسابه بإنستغرام.

جمعت الصورة المغني بعائلة خطيبته سيرين بن علي ابنة الرئيس التونسي السابق الذي ظهر في الصورة ممسكا بيد زوجته ليلى الطرابلسي.

وقد بدت آثار التقدم في السن واضحة على وجه بن علي.

ولم يعرف بعد تاريخ أو مكان التقاط الصورة، إلا أن محامي بن علي أكد وجوده في السعودية.

أثارت الصورة جدلا واسعا بين التونسيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداولها آلاف المرات.

كما جددت الحديث عن رموز النظام السابق، إذ عبر مغردون عن غضبهم من تركيز الإعلام على عائلة الرئيس السابق.

من جهتة أخرى، أوضح منير بن صالحة محامي بن علي في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية أن الرئيس الأسبق "لن يعود إلى السياسة وليس لديه طموحات سياسية" مضيفا أن ظهور بن علي خلال عقد قران ابنته فاجأ العديد من التونسيين الذين كانوا يتوقعون عودته في دور سياسي.

وكان كادوريم أعلن منذ فترة أنه يعتزم الارتباط بنسرين بن علي.

وفرت نسرين مع زوجها السابق رجل الأعمال صخر الماطري، خارج تونس في أعقاب ثورة 14 يناير/كانون الثاني2011 التي أطاحت بحكم بن علي.