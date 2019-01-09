#رهف_القنون في تغريدة : مسؤول سعودي في بانكوك قال "كان من الأفضل التحفظ على هاتفها وليس جواز سفرها"
تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العرب مع قضية الفتاة السعودية رهف القنون التي هربت من السعودية وتداول المغردون بشكل واسع تغريدة لها تضم مقطع فيديو تقول رهف إنه يظهر "مسؤولا سعوديا" في اجتماع مع مسؤولين تايلانديين يناقشون قضيتها.
"سحب الهاتف"
ونشرت رهف الفيديو عبر حسابها على تويتر الذي حظى بأكثر من 600 ألف مشاهدة.
ترجمة التغريدة: "القائم بالأعمال السعودي في تايلاند يقول إنه كان من الأفضل التحفظ على هاتفها وليس جواز سفرها. لقد غير الحساب اللعبة التي كانو يريدون لعبها."
كما تداول مغردون مناصرون لرهف نسخة أطول من ذات الفيديو.
وفي الفيديو يظهر المسؤول السعودي وهو يقول بالإنجليزية مخاطبا المسؤولين التايلانديين: "كان من الأفضل أن تقوموا بالاستحواذ على هاتفها وليس جواز سفرها، إذ أنها استخدمت هاتفها في إنشاء حساب حظى بنحو 45 ألف متابع".
ويشير المسؤول السعودي إلى ما حدث عندما وصلت رهف إلى تايلاند عندما تم التحفظ على جواز سفرها.
ففي ذلك الوقت دشنت رهف حسابا على تويتر قامت من خلاله بمخاطبة مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة.
وتمكنت المفوضية من منحها وضع "لاجئ"، وطلبت من أستراليا منحها حق اللجوء، وفقا لمصادر في الحكومة الأسترالية.
وتعدى عدد متابعي حساب رهف على تويتر حاليا المئة ألف متابع.
وأعربت رهف عن خشيتها من تعرضها للقتل على أيدي عائلتها لأنها تركت دينها الإسلام.