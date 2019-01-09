تفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العرب مع قضية الفتاة السعودية رهف القنون التي هربت من السعودية وتداول المغردون بشكل واسع تغريدة لها تضم مقطع فيديو تقول رهف إنه يظهر "مسؤولا سعوديا" في اجتماع مع مسؤولين تايلانديين يناقشون قضيتها.

مصدر الصورة @rahaf84427714 Image caption لقطة من الفيديو المتداول

"سحب الهاتف"

ونشرت رهف الفيديو عبر حسابها على تويتر الذي حظى بأكثر من 600 ألف مشاهدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rahaf84427714 Saudi Arabia charge d’affaires in Bangkok Mr. Alshuaibi

said “they should have took her phone instead of her passport”



Twitter account has changed the game against what he wished for me



Original video was taken from @djboych9 pic.twitter.com/LylDuuwXop — Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) ٨ يناير ٢٠١٩

ترجمة التغريدة: "القائم بالأعمال السعودي في تايلاند يقول إنه كان من الأفضل التحفظ على هاتفها وليس جواز سفرها. لقد غير الحساب اللعبة التي كانو يريدون لعبها."

كما تداول مغردون مناصرون لرهف نسخة أطول من ذات الفيديو.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrTalebJawad SA charge d'affaires in Bangkok Mr. Al-Shuaibi in a meeting with Thai officials:



"She opened a Twitter account and her followers grew to 45000 within one day. It would have been better if they confiscated her cell phone instead of her passport because Twitter changed everything" pic.twitter.com/FEjPjUbteV — Taleb Al Abdulmohsen (@DrTalebJawad) ٨ يناير ٢٠١٩

وفي الفيديو يظهر المسؤول السعودي وهو يقول بالإنجليزية مخاطبا المسؤولين التايلانديين: "كان من الأفضل أن تقوموا بالاستحواذ على هاتفها وليس جواز سفرها، إذ أنها استخدمت هاتفها في إنشاء حساب حظى بنحو 45 ألف متابع".

ويشير المسؤول السعودي إلى ما حدث عندما وصلت رهف إلى تايلاند عندما تم التحفظ على جواز سفرها.

ففي ذلك الوقت دشنت رهف حسابا على تويتر قامت من خلاله بمخاطبة مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة.

وتمكنت المفوضية من منحها وضع "لاجئ"، وطلبت من أستراليا منحها حق اللجوء، وفقا لمصادر في الحكومة الأسترالية.

وتعدى عدد متابعي حساب رهف على تويتر حاليا المئة ألف متابع.

وأعربت رهف عن خشيتها من تعرضها للقتل على أيدي عائلتها لأنها تركت دينها الإسلام.