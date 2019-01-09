رقصة #فخر_العرب محمد صلاح تشعل مواقع التواصل

يتداول المغرون العرب من مشجعي كرة القدم حول العالم مقطع فيديو يظهر فيه نجم كرة القدم المصري ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وهو يرقص.

مصدر الصورة EPA

أفضل لاعب أفريقي

وجاء رقص صلاح بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018 .

ويظهر في الفيديو صلاح وهو يرقص بجانب زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والذي كان مرشحا للفوز بالجائزة.

وكان ثالث المرشحين مهاجم الأرسنال الإنجليزي الغابوني إيريك بيير أبوماينغ.

وبهذا الفوز يكون صلاح أول لاعب من شمال القارة الإفريقية يفوز بلقب أفضل لاعب أفريقي لمرتين متتاليتين.

وصلاح هو ثاني مصري يفوز بهذا اللقب بعد نجم مصر التاريخي محمود الخطيب الذي حصل عليه عام 1983.

وكان صلاح قد فاز أيضا بجائزة بي بي سي كأفضل لاعب أفريقي لعام 2018.