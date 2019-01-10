"الشاورما إسرائيلية" ... عبارة تثير استياء مغردين عرب

جدل عبر مواقع التواصل داخل العالم العربي وخارجه حول الشاورما وأصلها بعد مقال من صحيفة هآرتز الإسرائيلية تحدث عن عودة انتشار أكلة الشاورما "الإسرائيلية" في شوارع تل ابيب.

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وأثار عنوان صحيفة هآرتز جدلا إذ رأى عدد من المغردين العرب وغيرهم أن تصريح الصحيفة بأن الشاورما إسرائيلية يعتبر "احتلالا للشاورما".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IbrahimArab الشاورما إسرائيلية يا لصوص؟ سرقتوا الحمص والفلافل والشكشوكة وهلق إجا دور الشاورما! الشاوما تركية الابتكار على يد المعلم محمد إسكندر أفندي https://t.co/gOnrXuIcaD — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) ٨ يناير ٢٠١٩

وناقش المستخدمون أصل الشاورما وأجمع عدد منهم على أنها تركية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AmrElGendy9 مين قال بقا ان العرب اخترعوها؟

مع ان كلمة شاورما معربة من اللفظة التركية والشاورما دخلت بلاد العرب ايام العثمانيين واندمجت في ال cuisine العربي وبقت مختلفة عن الشاورما التركية شوية.

زي الكنافة مثلا، لكن متجيش بلد زي إسرائيل تزعم أنها اكلة إسرائيلية يقولوا يهودية على عيني وراسي. — عمرو (@AmrElGendy9) ٨ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Lamiaoo2 الشاورما أساسًا تركية و انتشرت عند العرب لا شامية ولا إسرائيلية — لمياء 🇸🇦🐪 (@Lamiaoo2) ١٠ يناير ٢٠١٩

بينما تناول آخرون الموضوع بسخرية.