"الشاورما إسرائيلية" ... عبارة تثير استياء مغردين عرب

  • 10 يناير/ كانون الثاني 2019

جدل عبر مواقع التواصل داخل العالم العربي وخارجه حول الشاورما وأصلها بعد مقال من صحيفة هآرتز الإسرائيلية تحدث عن عودة انتشار أكلة الشاورما "الإسرائيلية" في شوارع تل ابيب.

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Image caption مطعم شاورما بلبنان

وأثار عنوان صحيفة هآرتز جدلا إذ رأى عدد من المغردين العرب وغيرهم أن تصريح الصحيفة بأن الشاورما إسرائيلية يعتبر "احتلالا للشاورما".

وناقش المستخدمون أصل الشاورما وأجمع عدد منهم على أنها تركية.

بينما تناول آخرون الموضوع بسخرية.

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