"الشاورما إسرائيلية" ... عبارة تثير استياء مغردين عرب
- 10 يناير/ كانون الثاني 2019
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جدل عبر مواقع التواصل داخل العالم العربي وخارجه حول الشاورما وأصلها بعد مقال من صحيفة هآرتز الإسرائيلية تحدث عن عودة انتشار أكلة الشاورما "الإسرائيلية" في شوارع تل ابيب.
وأثار عنوان صحيفة هآرتز جدلا إذ رأى عدد من المغردين العرب وغيرهم أن تصريح الصحيفة بأن الشاورما إسرائيلية يعتبر "احتلالا للشاورما".
الاحتلال الصهيوني يسطو على الشاورما، ويقول بأنها ماركة "إسرائيلية"! يبدو أن الاحتلال لم يكتفِ بسرقة الأرض فقط.. سيسطو على كل شيء! pic.twitter.com/KhGfXem1hg— معالي الربراري (@Mrbrary) ١٠ يناير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Mrbrary
الشاورما إسرائيلية يا لصوص؟ سرقتوا الحمص والفلافل والشكشوكة وهلق إجا دور الشاورما! الشاوما تركية الابتكار على يد المعلم محمد إسكندر أفندي https://t.co/gOnrXuIcaD— إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) ٨ يناير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @IbrahimArab
وناقش المستخدمون أصل الشاورما وأجمع عدد منهم على أنها تركية.
مين قال بقا ان العرب اخترعوها؟— عمرو (@AmrElGendy9) ٨ يناير ٢٠١٩
مع ان كلمة شاورما معربة من اللفظة التركية والشاورما دخلت بلاد العرب ايام العثمانيين واندمجت في ال cuisine العربي وبقت مختلفة عن الشاورما التركية شوية.
زي الكنافة مثلا، لكن متجيش بلد زي إسرائيل تزعم أنها اكلة إسرائيلية يقولوا يهودية على عيني وراسي.
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @AmrElGendy9
الشاورما أساسًا تركية و انتشرت عند العرب لا شامية ولا إسرائيلية— لمياء 🇸🇦🐪 (@Lamiaoo2) ١٠ يناير ٢٠١٩
نهاية تويتر الرسالة التي بعث بها @Lamiaoo2
بينما تناول آخرون الموضوع بسخرية.
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