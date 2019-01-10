تسليط الضوء على قضية #حكيم_العريبي قبيل مباراة #البحرين_تايلاند

يستمر الاهتمام بفعاليات بطولة الأمم الاسيوية لكرة القدم، ويواجه اليوم منتخب البحرين نظيره التايلندي.

#حكيم_العريبي

مصدر الصورة MARK AVELLINO PHOTOGRAPHY Image caption اللاعب البحريني السابق حكيم العريبي

فيما يترقب عشاق كرة القدم مباراة كرة القدم بين البحرين وتايلند، سلط نشطاء الضوء على قضية لاعب كرة القدم البحريني السابق حكيم العريبي.

ويواجه العريبي خطر الترحيل من تايلاند، بالرغم من الدعوات الدولية لإطلاق سراحه.

وكان اللاعب حكيم العريبي، البالغ 25 عاما والذي حصل على اللجوء في أستراليا، قد احتجز في بانكوك الشهر الماضي، عقب طلب البحرين من الإنتربول (الشرطة الدولية) القبض عليه.

وطالب نشطاء ومغردون السلطات التايلاندية بالإفراج عن العريبي منددين بالتهمة الموجهة له في بلده البحرين، كما تساءل أحد المغردين: "لماذا استحوذ رهف القنون على انتباه العالم بينما تُرك حكيم العريبي في السجن؟"