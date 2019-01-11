صدم إماراتيون بمقطع فيديو يظهر مشجعا إماراتيا وهو يحبس عمالا هنودا في أقفاص حيوانات ليجبرهم على تشجيع فريق بلاده بدل منتخب الهند.

مصدر الصورة Twitter

ويظهر رجل في المقطع وهو يحمل عصا ويسأل عماله الهنود حول الفريق الذي يشجعون، ليجيبوا بأنه فريق الهند لكنه كرر السؤال مرة أخرى حتى أجابوه بأنهم يشجعون الإمارات، فأطلق سراحهم.

وبعد تداول الفيديو على نطاق واسع، أعلنت شرطة الشارقة في بيان لها أنها ألقت القبض على المصور وصاحب الفيديو وأحالتهم للتحقيق.

قوبل الفيديو بموجة غضب عارمة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربوا عن استنكارهم لـ"التصرفات العنصرية" التي قام بها المشجع الإماراتي بحق الوافدين الهنود وطالبوا بإنزال أشد العقوبات عليه.

ومع تصاعد الغضب على تويتر، ظهر صاحب المقطع ليدافع عن نفسه، مشيرا إلى أن الأمر لا يعدو سوى دعابة، وأن علاقته بعماله جيدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdllahAlneaimi انتقدت بشدة البارحة الأخ الظاهر في المقطع.. واليوم أرى من واجبي الأخلاقي أن أضيف أنني كمشاهد أحسن الظن به، وأكاد أجزم أنه لم يفعل ما فعل بدوافع عنصرية.. كل ما في الأمر أنه حاول إضحاك الناس، ولكن خانته الفكرة للأسف.. أتمنى أن نتسامح معه ❤ pic.twitter.com/7dMT5hP3BJ — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) ١١ يناير ٢٠١٩

غير أن هذا الرد لم يخفف غضب المغردين، إذ كتب أحدهم: "حتى وإن لم تكن لديه دوافع عنصرية فلا يحق له التعامل معهم بهذه الطريقة فهؤلاء بشر ... ما حدا يرضى بهذا التعامل وأكيد أن العمال تحملوا تصرفه غير اللائق عشان رزقهم ....".

وكتب رحمة سلطان: "عمل غير مقبول وغير مبرر تضحك على الخلق لأنهم فقراء ويعملون عندك وتنشر الفيديو عشان اتضحك الناس عليهم؟ لو كان الوضع العكس ... هل ستقبل؟؟"

في حين دافعت بنت الإمارات عن صاحب الفيديو: "بكل أسف، البارحة المعظم تسرع ... وهذا الرجل مشهود له بالأخلاق العالية، تسرعتم وظلمتم رفيقنا! وولد بلدنا، كتبتكم تغريدات كأننا أمام المثالية المطلقة والحياة التي لا تحوي مزحات وهفوات،، وطلب الاعتذار،، فجأة أصبح كتابنا ومغردون ملائكة تمشي على الأرض!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @2013_tulip فعلاً .. ثقوا تماماً أن الإماراتي عمره ماكان ولا سيكون هدفه الإساءة لأحد أبداً ، كلنا اهل وإخوان على هذه الارض الطيبة المباركة ، اخلاقنا أصيله متجذره توارثناها وتربينا عليها ، نعيش في بلد يضم مئات الجنسيات بكل محبه وسلام .. أخلاق الوالد زايد رحمة الله عليه .. — tulip -2013 (@2013_tulip) ١١ يناير ٢٠١٩

وكان منتخب الإمارات قد التقى يوم أمس الخميس مع نظيره الهندي، في إطار بطولة كأس آسيا المقامة بالإمارات.

وانتهت بفوز الإمارات بهدفين.