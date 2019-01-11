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تسبب مقطع فيديو للقنصل العراقي في مدينة مشهد الإيرانية ياسين شريف في موجة كبيرة من الانتقادات والسخرية على المستوى السياسي والشعبي.

ففي مقطع دعائي، ظهر القنصل وهو يدعو العراقيين إلى زيارة مركز تجميل إيراني للاستفادة من خدماته في زراعة الشعر وتجميل الأنف وغيرها.

وسرعان ما أعلنت وزارة الخارجية العراقية استدعاء القنصل على خلفية الفيديو المتداول.

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وعاب نشطاء على القنصل ظهوره بتلك طريقة التي اعتبروها مهينة للعراق قائلين إن ما أقدم عليه كشف "الولاء الأعمى لكثير من السياسيين لإيران" حسب قولهم.

واتهم مغردون القنصل باستغلال منصبه للترويج لأنشطة تجارية وطالبوا باتخاذ موقف صارم تجاهه.

وغرد الصحفي سيف صلاح الهيتي: "ما معنى أن يقوم القنصل العراقي في مشهد الإيرانية ياسين شريف نصيف دعاية لمركز زراعة الشعر !!؟ ولماذا يوضع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في سفارة أرضها تعد رسمية ومستقلة وتم شراؤها للبلد الضيف بحسب الأعراف الدبلوماسية ؟".

أما المغردة مريم العلاوي فكتبت: "الرجل سياسي درجة أولى والقصد من الإعلان تنبيه السواح العراقيين لمخاطر النصب الي تصير بمشهد لا أعتقد أنه أخطأ في شيء".

كما انتقد آخرون وجود علم إيران خلف القنصل إلى جانب العلم العراقي، واعتبروا ذلك أمرا مخالفا للأعراف الدبلوماسية.