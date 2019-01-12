وفاة امرأة من البرد في مصر يثير الاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي

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أثار وفاة سيدة مصرية وصفت بأنها مشردة في أحد شوارع مصر بسبب البرد موجة من ردود الفعل الغاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقع الحادث في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في دلتا مصر.

ونقلت صحف محلية أن السيدة وهي في الخمسينات من عمرها توفت بسبب موجة البرد، مما أثار العديد من ردود الفعل الغاضبة.

وغرد أحد المستخدمين: "مصر في خبرين ..الأول: في افتتاح أسطوري أبهر العالم لأكبر مسجد وأكبر كنيسة، والثاني: وفاة سيدة مشردة من شدة البرد بالمحلة الكبرى."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @politacalest @AlsisiOfficial عزيزى الرئيس السيسى



وفاة سيدة عجوز من البرد القارص بعد ان احتمت بسور محافظة الغربية جريمة انسانية واخلاقية ولا يعقل ان احد موظفى المحافظة لم يشاهد ذلك...اقالة محافظ الغربية سيكون له اثر طيب فى نفوس الناس ودرس تربوى وادارى وسياسى للمسؤلين... — .A.Raouf.A (@politacalest) ١١ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Walid20208 عندما تموت سيدة فى المحلة بسبب السقيع فليس فقط الحكومة المسؤولة او المجلس المحلى لا كلنا مسؤولون عن هذاء اين الرحمة اين البحث عن هؤلاء اين من يتحدثون عن المواطن المصرى الذى يعيش فى رفاهية اين من يتحدثون عن الرحمة 🖕 — walid ahmed mohmad (@Walid20208) ١١ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fayednet سيدة تجمدت من البرد أمام حي أول المحلة الكبرى بعدما حاولت الاحتماء به دون جدوى. ليس فقط نظاما ظالما وقاتلا للفقراء والمعدمين، ولكن أيضا مجتمعا ظالما وقاسيا. في كل دول العالم مشردون يبيتون في الشوارع لكنهم لا يعدمون أغطية تقيهم ولا طعاما يبقيهم ولا قلوبا تأويهم — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) ١١ يناير ٢٠١٩

وكتب مغردون بأن السيدة لجأت إلى موظفي مجلس مدينة المحلة وطلبت منهم الاحتماء من البرد داخل مبنى المجلس، لكنهم رفضوا استقبالها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hureyaksa حسبنا الله ونعم الوكيل..



سيدة مصرية مسنة، لجأت إلى موظفي مجلس مدينة "المحلة" وطلبت منهم الإحتماء من البرد الشديد داخل مبنى المجلس، فرفضوا استقبالها، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أمام المبنى بسبب البرد والصقيع القارس. pic.twitter.com/3cJbuzDUV8 — نحو الحرية (@hureyaksa) ١٢ يناير ٢٠١٩

ونفى محافظ الغربية أن السيدة طلبت الاحتماء بداخل مبنى مجلس المدينة، وقال في بيان له أن هذه السيدة لم تلفظ أنفاسها الأخيرة أمام الحى ولم تطلب من المسئولين أى مساعدة نهائيها نافيا ماتناولته وسائل التواصل الاجتماعى من أن السيدة طلبت المساعدة من المسئولين بالحى.

وطالب بضرورة العمل على نقل الحقيقة وعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.