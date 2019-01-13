السعودية تتفوق على #لبنان ، و #ليفربول يواصل تصدر الدوري الانجليزي

المغردون العرب يتفاعلون مع مباراة منتخبي السعودية ولبنان في بطولة الأمم الآسيوية، بالإضافة إلى مباريات الدوري الانجليزي السبت.

#ليفربول

مصدر الصورة Getty Images Image caption صلاح يحتفل مع زملائه بتسجيل هدف الفوز

نبدأ بتفاعل المغردين العرب مع مجريات الدوري الانجليزي الممتاز السبت.

وتابع المغردون العرب وخاصة المصريين منهم مباراة ليفربول وبرايتون على أرض الأخير.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ElAhlycom جماهير الأهلي في مدرجات ملعب برج العرب قبل مباراة فيتا كلوب الكونغولي تشاهد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الانجليزي pic.twitter.com/BiyZGYo1e4 — El-Ahly.com (@ElAhlycom) ١٢ يناير ٢٠١٩

وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدف وحيد سجله المصري محمد صلاح من ركلة جزاء صنعها بنفسه.

وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي يطلق عليها "رجل المباراة".

وبتلك النتيجة يبقى ليفربول في صدارة الدوري الانجليزي بفارق سبع نقاط عن سيتي الذي يواجه وولفز الأحد.

وظهر اسم ليفربول في اكثر من تسعة آلاف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.

#السعودية_لبنان

مصدر الصورة Getty Images Image caption مشجعات لبنانيات قبل بدء المباراة

ومن الدوري الانجليزي إلى بطولة الأمم الآسيوية إذ تفاعل المغردون السعوديون واللبنانيون مع المباراة التي جمعت منتخبيهما السبت والتي انتهت بفوز السعودية بهدفين نظيفين.

وانتشر هاشتاغ #السعوديه_لبنان ليظهر في أكثر أربعين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشادت الحسابات السعودية بالنتيجة.

ويترقب المغردون العرب مباراة الخميس بين قطر والسعودية.