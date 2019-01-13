#السعودية تتفوق على #لبنان ، و #ليفربول يواصل تصدر الدوري الانجليزي
المغردون العرب يتفاعلون مع مباراة منتخبي السعودية ولبنان في بطولة الأمم الآسيوية، بالإضافة إلى مباريات الدوري الانجليزي السبت.
#ليفربول
نبدأ بتفاعل المغردين العرب مع مجريات الدوري الانجليزي الممتاز السبت.
وتابع المغردون العرب وخاصة المصريين منهم مباراة ليفربول وبرايتون على أرض الأخير.
وانتهت المباراة بفوز ليفربول بهدف وحيد سجله المصري محمد صلاح من ركلة جزاء صنعها بنفسه.
وتوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في المباراة التي يطلق عليها "رجل المباراة".
وبتلك النتيجة يبقى ليفربول في صدارة الدوري الانجليزي بفارق سبع نقاط عن سيتي الذي يواجه وولفز الأحد.
وظهر اسم ليفربول في اكثر من تسعة آلاف تغريدة على مدار الأربع والعشرين ساعة الماضية.
#السعودية_لبنان
ومن الدوري الانجليزي إلى بطولة الأمم الآسيوية إذ تفاعل المغردون السعوديون واللبنانيون مع المباراة التي جمعت منتخبيهما السبت والتي انتهت بفوز السعودية بهدفين نظيفين.
وانتشر هاشتاغ #السعوديه_لبنان ليظهر في أكثر أربعين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وأشادت الحسابات السعودية بالنتيجة.
ويترقب المغردون العرب مباراة الخميس بين قطر والسعودية.