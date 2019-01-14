مصدر الصورة صورة من الفيديو المتداول للطلبة

أشعل قرار جامعة الأزهر طرد طالبة بعدما حضنت صديقها جدلا في مصر، فمع أن البعض رحب بالقرار، ندد آخرون به ووصفوه بـ "التعسفي".

وفي مقطع فيديو تداوله نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي مطلع الشهر الحالي، ظهر شاب وهو يجثو على ركبتيه ويحمل باقة من الورد ويقدمها لصديقته ثم يقوم بمعانقتها داخل حرم جامعة أخرى في المنصورة.

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ودفع هذا الفيديو جامعة الأزهر إلى فصل الطالبة نهائيا بعد إجراء تحقيق معها، وفق ما قاله المتحدث باسم الجامعة أحمد زارع لبي بي سي.

واعتبر زارع أن ما فعلته الطالبة يعد "ضربا بالقيم الأزهرية والمجتمعية. "

وفي العالم الافتراضي،أطلق مدونون عدة هاشتاغات (ادعم_طالبة_الأزهر و#الحب_مش_جريمة) أمام للتعبير عن تضامنهم مع الطالبة.

واقترح المصري خالد أبوالنجا تنظيم "حملة الأحضان" للرد على قرار الجامعة.

كما أعرب عدد من المحامين عن استعدادهم للدفاع عن الشابين.

ادعم_طالبة_الأزهر.. بين احترام الحريات والأعراف

ويعتبرالبعض النقاش حول الحضن أمرا لا يستحق كل هذا الاهتمام إلا أن آخرين يرون فيه وسيلة لتوعية الناس بمسألة الحريات الفردية وإنهاء الوصاية عليها.

وفي هذا الإطار كتب أحدهم:" الواقعة حصلت خارج جامعة الأزهر وخارج جامعة المنصورة.. ما دخل الجامعات في الموضوع!!.."

ويرى البعض في القرار "تسلطا" بحق الفتاة، إذ تساءل أحدهم: "فصل طالبة الازهر بسبب الحضن قرار مدمر بدون وجه حق. لكن سؤالي دائما لماذا تشير العناوين إلى فصل الطالبة؟ ماذا عن الطالب لم يحضن؟ لماذا يعلق حبل المشنقة دائما للبنت."

يذكر أن بعض المواقع المحلية أشارت أن مجلس التأديب سيناقش الاثنين توقيع الجزاء المناسب على الطالب.

في الأثناء، طلب آخرون بتسليط أقسى عقوبة على الطالبين معتبرين ما أقدما عليه تمردا على الأعراف وقوانين جامعة الأزهر.