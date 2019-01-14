انتقد نشطاء ليبيون على موقع فيسبوك إنزال علم بلادهم من على سارية أعلام الدول المشاركة في القمة العربية الاقتصادية التى ستعقد في لبنان الشهر المقبل.

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وقد وثق فيديو نشر الأحد على موقع يوتيوب إزالة شبان للعلم الليبي ليستبدلوه براية حركة أمل اللبنانية.

كما ظهر في الفيديو شبان يرفعون صور مؤسس حركة أمل الإمام موسى الصدر الذي اختفى في ليبيا منذ أكثر من 40 سنة.

وتتهم ألوية "موسى الصدر" الزعيم الليبي السابق معمر القدافي باختطاف الإمام ومرافقه عندما كانا في زيارة إلى ليبيا عام 1978.

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وطالب نشطاء ليبيون عبر "#ليبيا_اكبر_من_القمه" حكومتهم بقطع العلاقات مع لبنان على خلفية حادثة إزالة العلم واعتبروها "إهانة كبيرة بحق الشعب الليبي وعلم الثورة".

في المقابل، احتج مغردون لبنانيون على دعوة الوفد الليبي إلى القمة الاقتصادية في لبنان واتهموا السلطات الليبية بالتقاعس في الكشف عن تفاصيل اختفاء الإمام الشيعي موسى الصدر وذيلوا تغريداتهم بهاشتاغ #إلا_موسى_الصدر.

ووصل الأمر ببعض المغردين إلى تهديد الوفد الليبي في حال حضوره القمة قائلين إن "دعوة رئيس اللبناني ميشيل عون للوفد الليبي لا تعنيهم".

من جهة أخرى، ندد مغردون لبنانيون بما أقدم عليه الشبان في الفيديو المتداول وحذروا من تقديم الانتماء الحزبي والعقائدي على مصالح الدولة.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج وجه تعليماته بإلغاء المشاركة فى القمة الاقتصادية في لبنان.