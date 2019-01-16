لماذا استبدل كاريكاتير صحيفة سعودية كلمة في آية قرآنية بالريالات؟

فجر كاريكاتير نشرته صحيفة مكة السعودية، ردود فعل غاضبة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد استبدال كلمة في آية قرآنية بورقة نقدية.

Image caption القرآن الكريم

واستنكر نشطاء استبدال كلمة "القصاص" في الآية 179 من سورة البقرة برسم لورقة نقود من فئة 500 ريال سعودي.

واعتبر مغردون أن في ذلك تشويه للقرآن، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لحذف الرسم الكاريكاتوري الذي لا يزال منشورا في حساب الصحيفة على تويتر.

وتواصلت بي بي سي مع رسام الكاريكاتيرعبد الله الجابر الذي أكد أن "المغزى من رسمه هو تحذير الناس من المبالغة في طلب الدية".

وقال الجابر: "بعض فئات المجتمع باتت تتاجر بالديات المقررة في الدين. وهناك فئات كثيرة ترفض تلك المبالغات في الدية، وتعدها مدعاة لتعطيل القانون الذين يستند إلى الشريعة في أحكام القتل، وهو ما تناوله الكاريكاتير تحديدا".

وتابع: "البعض ترك الموضوع الأساسي وادعى أنني حرفت الآية، بينما الحقيقة أن تلك الفئات المتاجرة بالديات هي من يحرف مضمون الآية وهذا ما قصده الرسم بكل وضوح".