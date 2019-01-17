مغردون يتساءلون: من يقف وراء تفجير منبج الذي أسفر عن ضحايا أمريكيين؟

انتشرت نظريات المؤامرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد التفجير الذي وقع في مدينة منبج السورية وأسفر عن مقتل أربعة أمريكيين.

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة من أمام موقع التفجير

وظهر اسم منبج في نحو عشرة آلاف تغريدة بالعربية، منذ وقوع التفجير بينما ظهر اسم المدينة السورية بالإنجليزية في أكثر من ستين ألف تغريدة كما يظهر الرسم التحليلي التالي.

مصدر الصورة Spredfast Image caption رسم توضيحي يظهر معدل انتشار اسم المدينة بالعربية والانجليزية على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية

وقالت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي إن جنديين أمريكيين وموظفا مدنيا في وزارة الدفاع (البنتاغون) ومتعاقدا يساند الجيش الأمريكي في سوريا قتلوا في الهجوم.

وقد وقع الهجوم قرب مطعم في المدينة حسبما أوردت مصادر محلية.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية التفجير في بيان له، وعلى الرغم من ذلك تداول المغردون العديد من نظريات المؤامرة.

ومن بينها اتهام تركيا أو الحكومة السورية بالوقوف وراء التفجير لتسريع مغادرة القوات الأمريكية من سوريا.

واتهم آخرون وحدات الحماية الكردية بالتعاون مع تنظيم الدولة الإسلامية في محاولة لإقناع القوات الأمريكية بالبقاء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sabri_ali_oglu المستفيد من العمليه الارهابيه الاخيره في منبج التي ضحيتها مدنيين وعسكريين أمريكيين

المستفيد الأول ال PKK الارهابي والمعارضين لقرار ترامب الانسحاب من سوريا

اعتقد هذه عمليه مشتركه من ال PKK وداعش لثني ترامب عن قراره ..لن تنتهي داعش والإرهاب

مالم تدخل تركيا منبج وشرق الفرات — sabri ali oğlu (@Sabri_ali_oglu) ١٦ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i__arb تفجير منبج في توقيته وظروفه شبيه بعمليات اليهود ضد الجيش البريطاني لتسريع انسحابه من فلسطين وبعمليات مليشيا إيران ضد الجيش الأمريكي لتسريع انسحابه من العراق أيام أوباما



فمن يريد انسحاب سريع للقوات الأمريكية من منبج تحديدا ؟ — عبدالله عرب (@i__arb) ١٦ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elshnawy581 محللون سياسيون تفجير منبج تم بتعليمات من تركيا لداعش حتى تعجل أمريكا بالخروج تاركه الساحه لتركيا بعد ان لاحظت تباطئ إنسحاب أمريكا — محاسب/ يوسف حافظ الشناوي (@elshnawy581) ١٦ يناير ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @muammarsaud لا تحاول يا غراهام تجاهل الحقيقة 😡 داعش مجموعة استخبارات في جسد واحد وتحركها اكثر من دولة وهي ايران ، تركيا ، امريكا ، روسيا والطبخة تمت على يد نوري المالكي في العراق ، انفجار منبج قد يكون محاولة لمنع الانسحاب الامريكي من سوريا وتعطيل ضرب ايران وشوف مين له مصلحة حتى تعرف الفاعل https://t.co/zM7iZtVdip — محمد بن سعود المعمر (@muammarsaud) ١٧ يناير ٢٠١٩

وبعيدا عن نظريات المؤامرة رأى محللون أن التفجير يزيد انسحاب القوات الأمريكية من منبج تعقيدا.