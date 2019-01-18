أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية حملة ضد المنتخب القطري فور خسارة منتخبهم الوطني 2-0 أمامه في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة بكأس آسيا 2019 في الإمارات العربية المتحدة، ليدخل في مواجهة مبكرة مع اليابان يوم الإثنين المقبل على ملعب الشارقة.

مصدر الصورة AFP Image caption منتخب قطر

#منتخب_الامم_المتحده

واحتل هاشتاغ #منتخب_الامم_المتحده مركزا متقدما على قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من ألفي تغريدة، نشر من خلالها المستخدمون صور وجنسيات اللاعبين المجنسين الذين يضمهم المنتخب القطري.

وفي المقابل عبر فريق آخر من المغردين السعوديون عن استيائهم ورفضهم لتلك الحملة، قائلين إن اللجوء إلى مثل هذه الأساليب بعد الخسارة يعد إساءة إلى المملكة.

فقال فهد الغامدي: "مبروك الفوز لمنتخب قطر الفوز المستحق وهذا الهاشتاق لا يمثل الجمهور السعودي الواعي والمثقف وجميع الإعلاميين المشاركين فيه نقول يا صبر أيوب على بلواه والله الجمهور السعودي أبتلي بهذا الإعلام الهابط الذي تصدر المشهد بأخلاق لا تمثلنا نحن كجمهور سعودي".

وكتب ركان العتيبي: "ما شفنا اعلامي تكلم عن أسباب الخسارة، تخلقون أعذار للجماهير بل تستدرجون الجماهير بأسلوبكم الهمجي لأمور ثانيه بعيده عن المباراة، ما شفنا اعلامي تكلم عن عدم ايقاف الدوري"

#السعوديه_قطر

وكانت مباراة السعودية وقطر محور النقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي، إذ انتشر هاشتاغ #السعوديه_قطر في معظم الدول العربية حاصدا أكثر من 30 ألف تغريدة.

وتمنى من خلالها البعض أن تصلح الرياضة ما أفسدته السياسة وأن تعود العلاقات السعودية القطرية إلى ما كانت عليه.