اعتصام_رويال_كير : موجة غضب بعد مقتل طفل وطبيب

تصاعدت موجة الغضب والاحتقان ضد حكومة عمر البشير في السودان وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقتل طفل وطبيب في مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين مع خروج آلاف المواطنين إلى شوارع الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #اعتصام_رويال_كير الذي تم تداوله بشكل كبير في عدد من الدول العربية كالسودان والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت ومصر والمملكة العربية السعودية.

مصدر الصورة REUTERS Image caption مظاهرات السودان

#اعتصام_رويال_كير

وحصد الهاشتاغ حوالي ثمانية آلاف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول، وعبر المستخدمون من خلاله عن غضبهم لما يحصل في السودان مطالبين عمر البشير بالتنحي.

فقال هوشا: "لا زال المتظاهرين معتصمين أمام رويال كير وهم يهتفون بسقوط النظام والأعداد في تزايد مستمر نسبه لاستجابة العديد من الثورة لدعوات الاعتصام".

وقال عبدالله العودة: "الاعتقال التعسفي والرصاص الحي والتعذيب الممنهج وجرائم الحرب التي تدار عبر الأنظمة المستبدة هي من تهز الأمن وتسبب الفوضى وتنشر الفتنة .. وليست الأصوات الناقدة والمطالبة بالإصلاح من تفعل ذلك .. المجد لكم وراء البحر الأحمر .. أيها الشعب الحر".

وتناقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر أمنية أن القوات الحكومية تمكنت من إنهاء اعتصام جرى تنفيذه شرق مستشفى رويال كير بالعاصمة الخرطوم.

وأكدت الخبر "الصفحة الرسمية لتجمع المهنيين السودانيين" على تويتر التي قالت: " قوات النظام استخدمت الغاز المسيل للدموع والإرهاب لتفريق المعتصمين السلميين في رويال كير. وما زالت عمليات الكر والفر مستمرة في أماكن قريبة من مكان الاعتصام. إننا ماضون في درب التغيير. وسيستمر نضالنا حتى تبزغ شمس الحرية".