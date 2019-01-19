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"أنا خلال عشر سنوات" المعروف بـ " #10yearchallenge " هو تحد جديد ينشر خلاله رواد مواقع التواصل صورة لهم قبل 10 سنوات مع أخرى حديثة لتظهر الصورتان تأثير الزمن عليهم.

وهرع مشاهير ومدونون حول العالم إلى خوض التحدي الجديد، لكن مشاركتهم لم تقتصر على الجانب الترفيهي فقط بل انتهزوا التحدي لتسليط الضوء على التحولات الكبرى التي شهدها العالم مثل :

ثورات "الربيع العربي"

في17 ديسمبر / كانون الأول 2010 أي قبل 10 سنوات تقريبا، أضرم البوعزيزي النار في نفسه ويطلق شرارة "ثورات الربيع العربي" التي اجتاحت خمس دول عربية.

وتفاعلا مع تحدي الـ 10 سنوات، نشر مدونون عرب صورا قارنوا فيها حال تلك الدول اليوم بما كانت عليه قبل سنوات.

وتظهر التغريدات التالية الدمار الذي لحق بالمباني والمواقع الأثرية في كل من سوريا واليمن وليبيا.

بينما نشر نشطاء صورا تعبر عن حنينهم للعودة إلى الميادين "لاستكمال أهداف الثورة"، على حد تعبيرهم.

وطال التحدي أيضا وضع سياسيين عرب والتغيرات التي طرأت على ملامحهم ومناصبهم.

غلاء المعيشة

واغتنم مدونون عرب التحدي للحديث عن تراجع القدرة الشرائية، إذ شكوا قلة حيلتهم إزاء الارتفاع الملحوظ في الأسعار خلال العقد الماضي.

كما تطرق المشاركون في التحدي إلى تراجع قيمة بعض العملات العربية خلال 10 السنوات الماضية.

وتحدث أردنيون عن عبء المديونية التي قفزت من 12 مليار دولار عام 2009، إلى حوالي 39 مليار دولار حاليا.

الاحتباس الحراري

وفي هذه الصورة، يقارن لاعب كرة القدم مسعود أوزيل بين جبل جليدي كبير (إلى اليسار)، وآخر في طريقه للذوبان (إلى اليمين) .

على الرغم من أن تاريخ الصورة ليس دقيقا، إلا أن ذوبان الصفائح الجليدية يشكل بالفعل خطرا حقيقيا على البيئة.

ووفقا لوكالة ناسا ، فإن القارة القطبية الجنوبية تخسر حوالي 127 جيجا طن من كتلة الجليد كل عام ، بينما تفقد جرينلاند 286 جيجا طن سنويا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mansor_Ash تحدي العشر سنوات الوحيد الذي يؤلم والذي يتوجب على الكل ان يهتم له ⚠️

جشع الكائن البشري وعدم مبالاته دمر هذا الكوكب واذا استمر بالتدمير سيأتي اليوم الذي سيكون هذا الكوكب غير صالح للمعيشة والذي سيصارع هذه الأزمة هم ابنائك واحفادك ! (فلا تكن مكفوف اليدين) pic.twitter.com/tZLjaWQX6R — منصور آش (@Mansor_Ash) ١٧ يناير ٢٠١٩

جرعة من التفاؤل

ورغم السلبيات التي رصدها البعض، تحدث آخرون عن الأشياء التي تحسنت على مدار العقد الماضي.

فقد أعلن البنك الدولي تراجع نسب الفقر المدقع ومعدل الأمية بين الشباب حول العالم.

كما سيتجاوز متوسط العمر المتوقع عالميا 90 عاما بحلول 2030.

ونشر مغردون صورا تبرز التطور العمراني في بعض الدول العربية في الأعوام العشر الماضية.

ولم يتقيد آخرون بوضع صور تعود للعشر سنوات الماضية، إذ نشر نشطاء صورا تظهر الفرق في شكل المعتقلين الفلسطينيين قبل وبعد خروجهم من السجون الإسرائلية.